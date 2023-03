'Hasta el cielo: La serie': la secuela de Netflix no va a decepcionar a los fans de la película pero tampoco ofrece gran cosa para conquistar a otros espectadores

El año 2020 fue bastante aciago para la mayoría de películas. Los aplazamientos y los fracasos fueron apilándose, algo que sin duda ayudó a que 'Hasta el cielo' fuese una de las producciones españolas más exitosas del año. Poco después de su lanzamiento en cines se anunció la puesta en marcha de una continuación televisiva que finalmente llegó a Netflix este pasado viernes 17 de marzo.

'Hasta el cielo: La serie' es una secuela directa de la película protagonizada por Miguel Herrán ('La casa de papel') y Carolina Yuste ('Sin huellas'), con la particularidad de que, por motivos obvios, ninguno de ellos reaparece aquí. A cambio, se mantiene el mismo artístico -Daniel Calparsoro en la dirección y Jorge Guerricaechevarría en el guion- y varios integrantes del reparto de la película para dar forma a una serie continuista que no se queda muy lejos del nivel de su predecesora.

Una continuación directa

He de confesar que no disfruté especialmente con 'Hasta el cielo', ya que no dejaba de ser un pasatiempo de usar y tirar que al menos servía para dejar claro que en España se podía hacer cine de corte comercial con solvencia. Calparsoro ya intentó repetir la jugada con la inferior 'Centauro' y ahora con esta serie para Netflix sigue el mismo camino, con la particularidad de que es más difícil mantener un clima de tensión constante a lo largo de 7 episodios que en una película.

No es que Calparsoro sea precisamente novato en la pequeña pantalla, pues en su momento firmó miniseries como 'El castigo' o 'La ira' y últimamente había trabajado en títulos como 'Todo por el juego' y 'Operación Marea Negra'. Con todas las que vi en su momento me quedó una sensación similar a la que me ha dejado 'Hasta el cielo: La serie': títulos con poco brillo pero resueltos con oficio, oscilando entre el suspenso alto y el aprobado según el caso concreto.

La balanza gira un poco más hacia el lado negativo en el caso de 'Hasta el cielo: La serie', donde se vuelve a mezclar thriller y sexo como principales reclamos. A su favor cuenta con que tiene algo más de espacio para desarrollar las tramas personales y cómo se van conectando las diferentes historias de sus protagonistas, pero esa ventaja prácticamente desaparece si luego apenas haces nada interesante con ello.

Virtudes y limitaciones de 'Hasta el cielo: La serie'

Una cosa que se nota desde el primer momento en la serie es que aspira a ser lo más accesible posible, de ahí que sus diálogos resulten acartonados en muchas situaciones, especialmente cuando los recitan algunos de los integrantes más jóvenes del reparto en las escenas de corte más íntimo. Eso es algo que ya percibí en la película en su momento, pero aquí cobra más fuerza al extenderse a más personajes y porque Herrán y Yuste son mejores intérpretes que Álvaro Rico ('Élite') y Asia Ortega ('El Internado: Las Cumbres'). Y eso que ninguno de los dos primeros ofreció precisamente su mejor trabajo en 'Hasta el cielo'.

De hecho, vuelve a ser el reparto adulto quien aporta más consistencia a la serie, en especial el infalible Luis Tosar. Lástima que su presencia sea bastante reducida, pero el nivel crece de forma exponencial con cada una de sus apariciones, ya que se nota una mayor experiencia para defender un material en el que prima la comercialidad por encima de todo.

Es justo ahí donde 'Hasta el cielo: La serie' mejor aguanta la comparación con la película, pues estamos ante un pasatiempo más orientado a conectar con el público juvenil que cualquier otra cosa, lo cual lleva a Calparsoro a apostar por un tono más ligero a la hora de intentar dotar al relato de un ritmo más vivo. Este punto es más fácil de conseguir con un largometraje, pero en el caso que nos ocupa sí logra dar con la tecla adecuada para que entre muy bien y uno se ponga un capítulo detrás de otro sin apenas darse cuenta.

Por otro lado, el hecho de ser solamente 7 episodios también juega a su favor, ya que si hago hace bien la serie es que la historia va en todo momento hacia delante, sin tomar tiempos muertos que solamente servirían para dejar más al descubierto sus debilidades, pues justamente es en los momentos más íntimos donde más clara queda esa vocación de la serie a la que aludía antes y también que quizá sus máximos responsables tampoco andan muy sueltos a la hora de abordar a los personajes más jóvenes.

¿Merece la pena verla o no?

Está claro que 'Hasta el cielo: La serie' está pensada para aquellos que disfrutaron con la película previa, optando por un enfoque potencie el mismo estilo de aquella pero con las particularidades de tener que dividirlo en varios episodios. En ese caso sí que la veo ligeramente por debajo pero tampoco veo motivos para que decepcione a sus fans, pero el resto del público encontrará pocos alicientes aquí.

En Espinof | Las 22 mejores series de Netflix en 2022