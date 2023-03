Jon Bernthal regresa como Punisher en 'Daredevil: Born Again', pero Marvel también tiene malas noticias para los fans de la serie original de Netflix

Menuda sorpresa acaba de darnos Marvel: Jon Bernthal va a regresar como Punisher en 'Daredevil: Born Again', la esperadísima serie en la que Charlie Cox volverá a dar vida al mítico superhéroe ciego. Por desgracia, también tenemos malas noticias para los fans de la serie original de Netflix, ya que dos personajes clave de la misma no aparecen en la serie que prepara Disney+.

Los que no vuelven

Según The Hollywood Reporter, las dos bajas sensibles que va a sufrir 'Daredevil: Born Again' respecto a 'Daredevil' son las de Deborah Ann Woll y Elden Henson, quedando la duda de si no habrá ni rastro de los personajes de Karen Page y Foggy Nelson o si la serie de Disney+ fichará a otros actores para que los interpreten. A cambio, también vuelve Vincent D'Onofrio como Wilson Fisk, quien ya recuperó ese personaje de 'Ojo de Halcón', mientras que entre los nuevos fichajes sobresalen los nombres de Michael Gandolfini, Sandrine Holt y Margarita Levieva.

El rodaje de 'Daredevil: Born Again' arrancará este mismo mes de marzo en Nueva York y todo apunta a que se extenderá durante mucho tiempo. El motivo es que va a ser mucho más larga que otras series de Marvel, ya que estará dividida en 18 episodios cuando lo habitual hasta ahora era que se quedasen en 6 o 9 capítulos.

Si todo sale según lo previsto, 'Daredevil: Born Again' debería estrenarse en Disney+ durante la primavera de 2024, pero no os sorprenda si se retrasa un poco, pues Kevin Feige anunció hace poco que a partir de ahora iban a espaciar más los estrenos de sus series de superhéroes para que todas tengan la oportunidad de brillar.

Matt Corman y Chris Ord, creadores en su momento de la televisiva 'Covert Affairs', se han encargado de escribir una serie en la que se ha prometido que darán más importancia a la faceta como abogado de Matt Murdock.

