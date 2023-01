Daredevil cambiará las acrobacias por los juicios: Matt Murdock tendrá más importancia como abogado en 'Daredevil: born again'

Cuando en Marvel anunciaron que, finalmente, Daredevil volvía a casa (con cameo en 'Spiderman: No way home' incluido), todo fueron parabienes, alabanzas e idolatrías hacia Charlie Cox y el equipo que hizo las tres primeras temporadas de la serie en Netflix. Pero con cada noticia sobre 'Daredevil: born again', más allá de ese título que lo significa todo para los comiqueros, los ánimos se van desinflando un poquito más.

¡No veo motivos para protestar!

La serie tendrá 18 episodios y un tono más familiar que en las del universo Marvel-Netflix, algo que ya ha bajado las expectativas de muchos. Pero además, si esperábamos ver acción continua, parece que tampoco será así: en una entrevista a GQ, Cox ha afirmado que habrá mucho drama legal, algo que, para ser honestos, faltaba en las tres temporadas originales.

Creo que como han acordado tantos episodios, habrá una influencia grande de temas judiciales: Matt Murdock, el abogado en la nueva serie. Estoy enfocado en buscar información de ese área del personaje y su vida. Fue una de las áreas que no exploramos mucho anteriormente. Incluso mi acento está probablemente oxidado.

En los cómics hay momentos muy épicos del Murdock abogado, pero después del precedente negativo que sentó para muchos 'She-Hulk: abogada Hulka' hay fans que se temen lo peor. De momento, Charlie Cox se está preparando para volver a hacer del Cuernecitos leyendo todos los cómics de nuevo, como si fuera la primera vez. La fecha de rodaje será alrededor de marzo, así que todos los ojos están puestos en Disney+.