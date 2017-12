Los protagonistas de 'Estoy vivo' tendrán nueva misión: la serie es renovada por una segunda temporada

Si ignoramos las clásicas polémicas por su línea editorial, hay que reconocer que dos de las mayores sorpresas que ha tenido este otoño la televisión en España vienen de la mano de TVE. Por un lado está 'Operación Triunfo 2017', que nos da la vida a más de uno y, en el terreno de la ficción, destaca una de sus últimas series, 'Estoy Vivo', cuya primera temporada se despidió la semana pasada siendo una de las series más interesantes de la temporada.

La 1 está bastante contenta con el rendimiento de 'Estoy Vivo' y ha decidido renovar la serie creada por Daniel Écija (del que ahora podemos ver 'El accidente') por una segunda temporada. Una renovación que, a poco que escarbemos, vemos su razón: es todo un éxito de audiencia y ha llamado la atención de los premios.

Cuatro nominaciones a los recientes Premios MIM, con Javier Gutiérrez sumando el galardón a mejor actor al Ondas homónimo que consiguió hace unas semanas ya avalan el interés de los profesionales y la crítica. El del público está avalado por una media de 2,2 millones de espectadores y 13,9% de cuota de pantalla. Además, según destaca en su nota RTVE, 'Estoy Vivo' es la serie más seguida en diferido desde que tienen registros (en 2015).

Datos de audiencia ayudados, me imagino, el hecho de que nos encontremos con una rara avis que no ha sufrido con los constantes cambios de día de emisión que suele desgastar a la audiencia. Si no, que les pregunten a los de 'El Ministerio del tiempo'.

Si no la habéis visto, 'Estoy vivo' es una gran serie: un buen drama policial (y familiar) con toques sobrenaturales, muy buenas ideas y una historia muy interesante en torno a la caza del Carnicero. Poco sabemos de la segunda temporada, aunque la aparición de un nuevo personaje en la escena final será un ingrediente bastante jugoso a las tramas más familiares/románticas de la serie.