'Manifest' renovada: la serie de misterio sobrenatural continuará en una temporada 3

NBC ha renovado 'Manifest' por una tercera temporada. La serie, que se puede ver en España a través de HBO, ha seguido dando buenos datos de audiencia a la cadena, sobre todo en el Live+7. De hecho, según datos de la cadena su temporada 2, estrenada este enero, ha supuesto una subida considerable de audiencia en su franja de emisión.

Creada por Jeff Rake, 'Manifest' cuenta la historia de los pasajeros de un vuelo que, tras unas turbulencias misteriosas, al aterrizar descubren que han avanzado cinco años en el futuro y se tienen que adaptar a un mundo que les ha dado por desaparecidos mientras se intenta resolver el qué ha pasado mientras empiezan a suceder cosas inexplicables alrededor.

En el reparto de la serie nos encontramos con Melissa Roxburgh, Josh Dallas, Athena Karkanis, J.R. Ramirez, Luna Blaise, Jack Messina, Parveen Kaur y Matt Long, entre otros.

NBC no ha dado fecha de estreno a esta tercera temporada de 'Manifest', aunque es de esperar que, al igual que la segunda, esta llegue en la próxima midseason allá por enero de 2021. Debido a la crisis por el coronavirus, con el parón forzado de series, las networks norteamericanas no han podido configurar del todo sus parrillas para la próxima temporada y están, a estas alturas del año, con los últimos flecos.

De hecho, NBC todavía no ha anunciado la programación ni del próximo otoño ni del invierno que viene. Sabemos de algunas series ya anunciadas para la temporada pasada y de las nuevas temporadas de 'This is us', 'Ley y Orden' y "las Chicago", además hace tan solo unos días la cadena renovó 'Zoey's Extraordinary Playlist'.