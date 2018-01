'Mosaic': el experimento de Soderbergh no hace justicia al prometedor misterio de su nueva serie

Steven Soderbergh no es lo que podríamos decir un novato en lides televisivas: solo en el último lustro ha tenido en su créditos de director el drama médico 'The Knick' y como productor ejecutivo ha sacado adelante 'The girlfriend experience' y 'Godless'. Y esta vez pega el salto a HBO para dirigir una ficción experimental llamada 'Mosaic', cuyos seis episodios se estrenan esta semana en HBO España.

Dirigido por Soderbergh y escrito por Ed Solomon, lo primero que creo que es necesario saber sobre 'Mosaic' es que a pesar de contar con seis episodios no es una serie, y aunque está lanzada bajo el sello de HBO Films tampoco es una película. Es sin duda una ficción episódica pero en su propia concepción es un juego de misterio interactivo. Lo que vemos aquí es la versión lineal de la app que HBO lanzó en EEUU a finales de 2017.

Steven Soderbergh y Ed Solomon presentan en 'Mosaic' la historia del asesinato de Olivia Lake (Sharon Stone), una autora de libros infantiles que es conocida por ser la impulsora de una gran galería de arte para niños llamada Mosaic, y los dos principales sospechosos del crimen: Joel (Garrett Hedlunf), un artista que Lake acoge en su propiedad; y Eric Neill (Frederick Weller), un estafador que comienza una relación con la artista.

Pantalla de la app Mosaic

Por desgracia, la aplicación de Mosaic solo ha estado disponible en EEUU, por lo que no ha sido posible probarla y comparar la versión interactiva con la lineal. Pero parece ser que en la app podemos elegir entre seguir la historia de Eric o la de Joel e investigar en base a lo que vamos viendo con las ramificaciones que se nos ofrece.

Esta naturaleza virtual es responsable de gran parte de las decisiones creativas y artísticas que se ven en 'Mosaic'. Sin apenas acción y muchísimo diálogo, esta es una obra de misterio en la que nuestras deducciones avanzan a través de los ojos de Petra (Jennifer Ferrin), la hermana de Eric que busca exonerarle, y Nate Henry, detective local que decide reabrir el caso.

También los planos: son muy cercanos, convirtiéndonos en un testigo silencioso y casi presencial de todo lo que ha pasado alrededor de Olivia y de lo que le ha llevado a la muerte. Incluso esa fotografía y la sobriedad en el sonido nos lleva a recrear esta sensación. Pero también existe una frialdad y la impresión de que esta ficción gana mucho en la pantalla del móvil y que su falta de transiciones y de música hace que a ratos parezca más una sucesión de clips que una historia conexa.

Pero, afortunadamente, también podemos ver material inédito, ya que Soderbergh se ha preocupado de realizar nuevas escenas que ayuden a crear esta narrativa lineal de 'Mosaic'. Algo que, además, se llega a notar cuando uno está viendo la serie. Por otro lado, según vamos avanzando en la miniserie, nos encontramos con otros ángulos o ampliaciones de escenas que ya hemos visto.

Apoyado en un magnífico reparto y un guion concienzudo, todo en 'Mosaic' está al servicio de esta historia que hay que desengranar. No hay conversaciones aleatorias, o sí, porque somos nosotros los que juzgamos sí cada dato que se nos da, cada sentencia y cada charla es importante o no para descubrir al asesino de Olivia. Es, en este sentido, una propuesta muy exigente y muy densa por la cantidad de información que se transmite en todo momento.

Esto hace que se estropee un poco la experiencia de visionado y que se quede a las puertas de ser una de las primeras series destacadas del año. Si hubiera estado planteado de un modo algo más "tradicional", probablemente estaríamos hablando de un excelente drama de misterio.

Sin embargo 'Mosaic' es víctima de su propia condición de experimento: de ser un híbrido frío pensado para que nosotros participemos, y eso no se transmite a la televisión por mucho que los planos nos inviten a ser testigos. Una lástima, porque estaba llamada a ser algo grande y se ha quedado un pelín por debajo.