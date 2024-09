Muy pocos lo saben, pero Tom Selleck sí llegó a interpretar a Indiana Jones. Bueno, más o menos

A estas alturas, todos conocemos la triste historia de Tom Selleck con el papel del arqueólogo más famoso de la historia del cine, pero por si acaso, os hago un resumen: Selleck fue elegido entre una plétora de actores para interpretar a Indiana Jones, pero tuvo doble mala suerte. La primera fue que tenía un contrato para hacer la serie 'Magnum' si, más allá del piloto, CBS quería hacer una temporada completa. Cuando la cadena vio la popularidad del actor, decidió darle luz verde de inmediato forzándole a dejar el que podría haber sido el papel de su vida.

Mostacho Jones

Esta decisión dejó sin actor principal a 'En busca del arca perdida' solo unas semanas antes de empezar a rodar. Pero Selleck tenía sus propios problemas. Y es que la huelga de guionistas hizo que la serie entrara en hiato durante tres meses... en los que le habría dado tiempo a grabar la película. Al final, fue Harrison Ford el que se hizo con el papel, convirtiéndole en un mito de los 80, especialmente teniendo en cuenta que la intercaló entre 'El imperio contraataca' y 'El retorno del jedi'. Bueno, esta historia ya la conoceríais la mayor parte de vosotros, ¿verdad?

Lo que nos importa no es esto, sino saber que Tom Selleck, al final, sí que interpretó a Indiana Jones. Bueno, más o menos. Nos tenemos que ir hasta el décimo episodio de la temporada 8 (y última) de 'Magnum', emitido originalmente el 10 de febrero de 1988 y titulado... 'Legend of the lost art'. En el capítulo, Magnum tenía que recuperar un artefacto que se perdió hace tiempo llamado "El arte perdido de los Antiguos" antes de que caiga en las manos equivocadas. Sí, es exactamente lo que pensáis: una parodia de 'En busca del arca perdida' y la única posibilidad de echar un vistazo a un universo alternativo en el que Selleck consiguiera el papel.

De hecho, su director, Burt Brinckerhoff, hizo un ejercicio filmando algunas escenas propias de un remake plano por plano y vistiendo a Selleck con sombrero y traje de Indiana (aunque sea durante un momento, antes de quitárselo y ponerse su icónica gorra de béisbol). El resultado no pasaría de la curiosidad de no ser porque la parodia es un cachondeo continuo. De hecho, y por ejemplo, varios personajes dicen "lost ark" en lugar de "lost art" solo para ser corregidos de inmediato. Si alguna vez tuvisteis curiosidad por echar un vistazo por una mirilla a un universo alternativo, esta es vuestra oportunidad.

