Netflix cancela una de sus mejores series de 2023 de forma fulminante. 6 semanas seguidas entre lo más visto de la plataforma no han sido suficientes para salvarla

Netflix ha decidido cancelar 'Hechos polvo', la notable comedia de acción de los creadores de 'Cobra Kai', apenas dos meses después de su estreno. De nada ha servido que estuviese seis semanas seguidas durante lo más visto de Netflix, pues la plataforma ha decidido que no tendrá temporada 2.

'Hechos polvo' era una especie de cruce entre '24' y 'Resacón en Las Vegas' que seguía la historia de un equipo de operaciones especiales que recibía el encargo de frenar a un grupo terrorista que quería hacer saltar por los aires la ciudad de Las Vegas.

No funcionó nada mal

Es verdad que la crítica no reaccionó con demasiado entusiasmo hacia 'Hechos polvo', pero la respuesta del público fue más positiva, lo cual llevó a que acumulase 29 millones de visionados estimados desde el 30 de noviembre de su estreno hasta el 7 de enero de 2024. Luego ya desapareció del Top 10 semanal de Netflix y apenas unas semanas después ha decidido prescindir de ella.

Protagonizada por Shelley Hennig ('Eliminado'), Nick Zano, Terrence Terrell, Paola Lázaro as Angela Gomez, C. Thomas Howell y Kimi Rutledge, puede que 'Hechos polvo' no fuese tan buena como 'Cobra Kai', pero sí que era un entretenimiento de lo más efectivo -perfecta además para ver convaleciente de una gripe- y una de las mejores series de estreno de Netflix del año pasado. Al menos queda el consuelo de que la historia estaba cerrada y una temporada 2 habría requerido de una nueva misión.

