Netflix desvela las series que más hemos maratoneado en 2017

Que los de Netflix sean más que reticentes a comentar sus datos de audiencia (concepto que queda de por sí algo anticuado cuando hablamos de OTTs) no quiere decir que no les guste el mambo y de vez en cuando lancen al aire algunas de sus estadísticas sobre la recepción de las series que tienen en la plataforma. Si hace unos meses nos comentaban las series más maratoneadas durante las primeras 24 horas, ahora han hecho un repaso a 2017.

Aunque siguen sin darnos datos numéricos, Netflix ha hecho un interesante "anuario" a lo que ha dado de sí este 2017 en cuanto a la acogida de sus series. La plataforma asegura sus miembros de todo el mundo hemos visto un total de 140 millones de horas al día (un poco más de mil millones a la semana) y nos ha contado, a través de una infografía, cuales han sido las series más vistas de Netflix.

Para ello Netflix ha hecho cuatro tops 10 distinguiendo entre "saboreadas" (las vistas menos de dos horas al día), "devoradas" (las vistas más de dos horas al día), las que suponen una "infidelidad" entre "parejas de streaming" y las que se ven "en familia". Así, estas son las series de Netflix más vistas en España entre las series desde el 1 de noviembre de 2016 y el pasado 1 de noviembre de 2017:

Si ignoramos las series más potentes y que ya nos esperábamos como 'Stranger Things', 'American Vandal' y 'Big Mouth', destaca el encontrarnos en los diversos tops a series que normalmente no tendríamos en nuestro radar a la hora de hablar de Netflix, ya sea por procedencia o por género. Tal es el caso de 'Fauda', un thriller político-militar israelí o el del documental de viajes 'Jack Whitehall: Travels with my father'.

Hay, además, diferencias si comparamos con los tops globales. Por un lado, nos van menos las series "true crime", pero también se observa cierta tendencia "regional" en torno a las series de la zona mediterránea mientras que en lo global hay más hueco para las latinoamericanas. Me imagino que el que México sea el país con mayor número de usuarios diarios de Netflix tendrá bastante que ver.

Hablando de México, me gusta mucho ver cómo están funcionando y llamando la atención las producciones locales: 'Ingobernable' se encuentra en sendos tops España y global, la italiana 'Suburra: blood on Rome' y 'Las chicas del Cable' destacan en los tops españoles mientras que la brasileña '3%' tiene su hueco en el mundial.

La infografía también nos deja un par de datos curiosos: como el que más de mil personas le hayan pedido matrimonio a Netflix en redes sociales; que haya un usuario en la Antártida que maratonea 'Shameless', según recoge la nota realizada para el público global; que en España el día que más se vio Netflix fue el 29 de octubre o, aprovechando las tendencias de visionado, tenemos datos medio en broma como el del usuario que ha visto 'Piratas del Caribe: la maldición de la Perla Negra' 365 días seguidos o las 53 personas que ven religiosamente cada día 'Un príncipe de navidad'.

To the 53 people who've watched A Christmas Prince every day for the past 18 days: Who hurt you? — Netflix US (@netflix) 11 de diciembre de 2017

Broma, esta última, que no ha sentado del todo bien a algunos de los usuarios de Netflix, viéndola como una muestra de la vigilancia a la que los usuarios de la plataforma estaríamos sometidos. La OTT no ha tardado en afirmar que se trata de una representación de las tendencias de visionado, no de información específica de un individuo concreto.

Me parece, por otro lado, bastante ingenuo que nos llevemos las manos a la cabeza porque la plataforma sepa lo que estamos viendo. De algún modo necesitan nuestras estadísticas y nuestros datos para determinar lo que les funciona y lo que no. Otra cosa es que el uso de esta información para hacer bromas sea apropiado o no.