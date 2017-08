Netflix pone fecha a la temporada 2 de 'The Crown' y presenta un tráiler cargado de tensión

Netflix sigue siendo uno de los grandes protagonistas de la actualidad en el mundo audiovisual. Después de aclararse los detalles de su ruptura con Disney y conseguir la esperada primera serie de los hermanos Coen, la plataforma ha ofrecido el primer vistazo a una de las series más aplaudidas de su catálogo "original": 'The Crown'.

Más abajo puedes ver el primer, cautivador y tenso tráiler de la segunda temporada, que se estrenará el 8 de diciembre en todo el mundo. La serie cuenta la historia del reinado de Isabel II, cuando se desmonta el frágil orden social establecido después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando su matrimonio y su imperio se desmoronan, la reina tiene el deber de garantizar la supervivencia de la monarquía británica...

La temporada arranca con los soldados de las Fuerzas Armadas de Su Majestad librando una guerra ilegal en Egipto y termina con la caída de su tercer primer ministro Harold Macmillan tras un devastador escándalo. La nueva entrega es testigo del fin de la era de la sumisión y marcará el inicio de la revolucionaria década de los 60... 'The Crown' sigue registrando los eventos políticos globales que han definido la segunda mitad del siglo XX.

Claire Foy y Matt Smith lideran el estupendo reparto de la serie, en la que también actúan Victoria Hamilton, Vanessa Kirby, John Lithgow, Nicholas Rowe, Pip Torrens, Jeremy Northam, Ben Miles, Billy Jenkins y Michael C. Hall, entre otros. 'The Crown' se inspira en la premiada obra de teatro 'The Audience', y fue creada por Peter Morgan, guionista de 'La reina' ('The Queen', 2006), 'El desafío - Frost contra Nixon' ('Frost/Nixon', 2008) o 'Rush' (2013).

Entre los directores de la nueva temporada cabe destacar el nombre de Stephen Daldry, responsable de 'Las horas' ('The Hours', 2002) o 'El lector' ('The Reader', 2008). La primera temporada de 'The Crown' ganó dos Globos de Oro, a la mejor serie dramática y a la mejor actriz en una serie de drama (Claire Foy). Ha sido nominada a 10 premios Emmy.