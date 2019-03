'Orphan Black' resurge con una nueva serie ambientada en su mismo universo

'Orphan Black' va a resurgir de sus cenizas. La serie protagonizada por Tatiana Maslany llegó a su fin en 2017, pero acaba de saberse que AMC está trabajando en el desarrollo de una nueva serie ambientada en el mismo universo. Temple Street Productions, productora de la obra original, vuelve a estar implicada.

Los productores están buscando actualmente un guionista para el proyecto y esperan ver multitud de propuestas sobre cuál podría ser la historia de la serie. Lo único que parece asegurado es que no se será ni un spin-off ni un reboot de 'Orphan Black', sino un relato completamente nuevo ambientado en el mismo universo.

Un futuro por aclarar

Un detalle llamativo es que AMC no tenía los derechos de la serie en Estados Unidos -allí fue emitida por BBC America, mientras que en Canadá, su país de origen, pudo verse en Space- y aún no se sabe cómo afectará eso a su emisión. Recordemos que la segunda temporada de 'Killing Eve' se emitirá de forma simultanea en BBC America, productora de la misma, y AMC. No se puede descartar que suceda algo similar en este caso.

Creada por John Fawcett y Graeme Manson, 'Orphan Black' contaba la historia de una mujer que descubría que era un clon y que había un asesino que estaba intentando acabar con ella y con sus "hermanas" clones. Todos los clones estaban interpretados por Tatiana Maslany, quien fue recompensada con un Emmy en 2016 por su titánico trabajo en la serie.

Vía | Variety