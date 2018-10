'Paquita Salas' y 'Operación Triunfo' entre los ganadores de los Premios Ondas 2018

Aunque en España nos falta un premio que sea indiscutiblemente el más representativo de la televisión, los Ondas bien pueden ser uno de los más prestigiosos del sector, aunque sea por la solera que tiene. Hoy hemos podido conocer el fallo del jurado de los Ondas 2018 que, desde Radio SER Barcelona, premian lo más distinguido de la radio, televisión y música del país.

Así, ya sabemos los premiados con este galardón y como Espinof es un medio de cine y televisión, nos centraremos en las categorías pertinentes con 'Fariña' siendo coronada como la mejor serie española. La serie de Atresmedia ha recibido excelentes críticas y ha sido todo un éxito para Antena 3.

Pero no es la única serie premiada, ya que también han querido acordarse de 'Paquita Salas', cuya segunda temporada le ha valido el premio a mejor serie de ficción en emisión digital. Si con Paquita no tenemos suficiente para el fandom, 'Operación Triunfo' ha recibido el galardón a Mejor programa de entretenimiento, además del de "Fenómeno musical del año".

Dadme un pellizco porque creo que es la primera vez en años que no solo no pongo peros a los galardones sino que la mayoría me encantan y estoy por salir a celebrar con un Larios con torreznos. Sobre todo en la parte de series, con ese doble galardón para los excelsos protagonistas de 'El día de mañana', Oriol Pla y Aura Garrido.

A continuación os dejo con el listado de ganadores:

Mejor programa de entretenimiento : 'Operación Triunfo'. RTVE.

: 'Operación Triunfo'. RTVE. Mejor programa de actualidad : 'Radio Gaga'. #0

: 'Radio Gaga'. #0 Mejor presentador : Jesús Calleja. 'Planeta Calleja'. Cuatro.

: Jesús Calleja. 'Planeta Calleja'. Cuatro. Mejor presentadora : Sandra Sabatés. 'El Intermedio'. La Sexta

: Sandra Sabatés. 'El Intermedio'. La Sexta Mejor serie española : 'Fariña'. Antena 3.

: 'Fariña'. Antena 3. Mejor intérprete masculino en ficción : Oriol Pla. 'El día de mañana'. Movistar+

: Oriol Pla. 'El día de mañana'. Movistar+ Mejor intérprete femenina en ficción (EX AEQUO): Patricia López Arnaiz. La otra mirada. RTVE y Aura Garrido. 'El día de mañana'. Movistar+

(EX AEQUO): Patricia López Arnaiz. La otra mirada. RTVE y Aura Garrido. 'El día de mañana'. Movistar+ Mejor programa emitido por emisoras o cadenas no nacionales : 'Els homes del silenci'. Ottokar en coproducción con TV3 y RTVE

: 'Els homes del silenci'. Ottokar en coproducción con TV3 y RTVE Mejor serie de ficción de emisión digital : 'Paquita Salas'. Netflix

: 'Paquita Salas'. Netflix Ondas internacional (ficción) : 'Babylon Berlin'. Beta Film GmbH. Alemania.

: 'Babylon Berlin'. Beta Film GmbH. Alemania. Ondas internacional (no ficción) : 'Rabiat: Türken, entscheidet Euch!. Radio Bremen. Alemania

: 'Rabiat: Türken, entscheidet Euch!. Radio Bremen. Alemania Mención especial internacional: '¿Qué pasa con los niños?'. Noticias Telemundo

Como veis en el terreno internacional, también se han acordado de 'Babylon Berlín', el ambicioso drama sobre la Alemania de los años previos al nazismo. Por otro lado, y aunque sea radio, hay que reivindicar que 'La vida moderna' se haya llevado el premio a mejor programa. Estoy deseando verles combinar este Ondas con el "Emmy Nominee" de Ignatius.

La ceremonia de entrega de los Premios Ondas 2018 se realizará el próximo 16 de noviembre.