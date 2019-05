'Peaky Blinders': todo lo que sabemos de la temporada 5

Lo bueno se hace esperar y en Reino Unido son especialistas en hacer sufrir a los seguidores de sus series con esperas entre temporadas que pueden acabar contándose en años. En el caso de la quinta temporada de ‘Peaky Blinders’ ya hace más de un año y cuatro meses de la emisión del último episodio de la cuarta.

La cuarta temporada de ‘Peaky Blinders’ fue también la más popular de la serie -su audiencia respecto a cualquiera de las tres anteriores prácticamente se dobló-, por lo que son todavía más los que esperan con ganas el estreno de nuevos episodios. A continuación vamos a repasar todo lo que sabemos hasta ahora de la quinta temporada de ‘Peaky Blinders’.

EL RODAJE

El rodaje arrancó el 17 septiembre de 2018 y llegó a su fin el 18 de enero de 2019. La cuenta de Instagram de la serie fue informando cada cierto tiempo de los avances del mismo.

LA HISTORIA

La sinopsis oficial de la quinta temporada dice así:

El mundo está agitado tras el crash financiero de 1929. Hay oportunidades y desgracias en todas partes. Cuando un carismático político se aproxima a Tommy Shelby con una audaz visión de Inglaterra, se da cuenta de que su respuesta no solamente va a afectar al futuro de su familia, sino al de toda la nación.

EL DIRECTOR

Hasta ahora cada temporada de la serie había cambiado de director. En la primera se divideron los episodios entre Otto Bathurst y Tom Harper, pasando a tener un único realizador en la segunda y posteriores. La segunda corrió a cargo de Colm McCarthy, la tercera quedó en manos de Tim Mielants y la cuarta fue para David Caffrey.

BBC apostó por Anthony Byrne para ocuparse de la quinta temporada. Byrne es un director irlandés que previamente había dirigido episodios para series como 'Ripper Street' o ‘Mr. Selfridge’, además del reciente largometraje ‘Entre sombras’.

El que sí repite escribiendo los guiones es Steven Knight, creador de la serie y autor de todos los guiones de la serie. Solamente en dos de la primera temporada contó con colaboración ajena.

EL REPARTO

Como es natural, Cillian Murphy vuelve a dar vida a Tommy, el gran protagonista de la función. Junto a él está confirmado que volveremos a ver a los personajes interpretados en anteriores temporadas por Paul Anderson, Michael Gray, Sophie Rundle, Helen McCrory, Aidan Gillen y Jack Rowan.

Además, la quinta temporada de ‘Peaky Blinders’ introducirá multitud de nuevos rostros en la serie, aunque por ahora el secretismo es máximo alrededor de qué personajes interpretarán Anya Taylor Joy, Brian Gleeson, Emmet J. Scanlan, Neil Maskell, Kate Dickie, Cosmo Jarvis, Elliot Cowan, Charlene McKenna, Andrew Koji y Daryl McCormack.

Lo que sí se sabe es que Sam Claflin dará vida a Oswald Mosley, el fundador de la Unión Británica de Fascistas en 1932. La quinta temporada arrancará un par de años antes de que eso suceda, por lo que es probable que Knight nos tenga reservado algún gran enfrentamiento entre su personaje y el de Murphy en un futuro cercano.

EL TRAILER

BBC todavía no ha lanzado un tráiler dedicado en exclusiva a la quinta temporada de ‘Peaky Blinders’, pero sí que incluyó alguna imagen de los nuevos episodios en su ya tradicional adelanto anual de las series dramáticas que podrán verse de la cadena a lo largo de 2019. No desvelaba nada de lo que nos espera, pero sí fue suficiente para dejar a los fans con ganas de más.

CAMBIO DE CANAL

Tiene un poco de truco, ya que ‘Peaky Blinders’ se había emitido hasta ahora en BBC2, pero la compañía ha decidido que la quinta temporada pase a emitirse en BBC One, el canal principal. El notable crecimiento en audiencias de la cuarta, que promedió más de 4 millones de espectadores por episodio seguro que es uno de los motivos, pero Charlotte Moore, directora de contenido de BBC, lo explicó así:

‘Peaky Blinders’ es un drama de clase mundial en su mejor momento y ha llegado el momento de que se mueve al canal más grande de Reino Unido. La épica narración de Steven Knight es auténtica y emocionante, y quiero darle la oportunidad de disfrutar de una audiencia mayor en BBC One. No podíamos haber pedido una respuesta mejor a la temporada 4 y el impacto que tuvo entre el público joven. El cambio también da a BBC Two más hueco creativo para experimentar con nuevos dramas.

LA FECHA DE ESTRENO

Solamente está confirmado que BBC emitirá la quinta temporada antes de que 2019 llegue a su fin. Se ha comentado mucho la posibilidad de que se estrene en verano, pero por el momento no existe ningún tipo de confirmación.

De todas formas, los tiempos de espera sí cuadrarían con lo que sucedió entre la tercera -que acabó de emitirse en junio de 2016- y la cuarta -que empezó a emitirse en noviembre de 2017-. Entonces hubo que esperar un poco más de 18 meses. Seguimos dentro del plazo.

EL FUTURO

BBC todavía no ha renovado oficialmente ‘Peaky Blinders’ más allá de la quinta temporada, pero Knight ha confirmado que está trabajando en la sexta y que tiene en mente también una séptima. De hecho, ha declarado que la séptima pondría fin a la serie. Eso fue en mayo de 2018, por lo que quizá haya cambiado de idea desde entonces. También comentó que no le importaría hacer una película, pero no para dar cierre a la serie, por lo que de hacerla tendría que ser entre la quinta y la sexta o la sexta y la séptima.