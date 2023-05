La pesadilla de 'Yellowstone' empeora aún más: Kevin Costner se niega a rodar los episodios finales de la serie hasta que su personaje tenga una despedida a su gusto

La crisis por la que está pasando 'Yellowstone' no deja de ir a más. Primero se supo que Kevin Costner iba a abandonar la serie tras la finalización de su quinta temporada y luego que la serie había sido cancelada -aunque con la puesta en marcha de una secuela que contará con la gran mayoría de su reparto-, pero ahora todo acaba de empeorar, ya que el actor no está dispuesto a grabar los episodios finales de 'Yellowstone' hasta que su personaje tenga un final a su gusto.

¿Chantaje o maniobra de negociación?

La noticia ha sido revelada por Puck, donde dejan claro que Costner teme que Taylor Sheridan escriba un final indigno para John Dutton como consecuencia de todo el drama que está rodeando a la serie, citando como ejemplo la marcha de Patrick Dempsey de 'Anatomía de Grey' y cómo la manejó Shonda Rhimes. Su primera exigencia es saber cuál es el plan de Sheridan y luego decidir si le convence.

A todo esto hay que unir los problemas que está teniendo Paramount en las negociaciones con Costner sobre el rodaje de los episodios restantes de 'Yellowstone'. Desde el estudio esperaban poder contar con él con un periodo de entre 30 y 45 días, mientras que el equipo del actor propuso un margen de entre 1 y 3 semanas.

Tampoco hay que olvidarse de la actual huelga de guionistas, por lo que ahora mismo Sheridan no va a tocar ni una palabra de los guiones, pero no le queda otra que hacerlo antes de retomar las grabaciones. Eso no ha impedido que en Paramount hayan fijado su estreno para noviembre de este año, por lo que todo podría complicarse aún más.

Además, Costner está ocupado actualmente con el rodaje de 'Horizon', un western épico que supone su primer largometraje como director desde el estreno de 'Open Range' hace ya 20 años.

