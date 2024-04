La protagonista de una de las mejores series de Amazon Prime Video acaba de echar un jarro de agua fría a los que esperamos una temporada 2

Una de las mejores miniseries de Amazon Prime Video tiene pinta de quedarse, al contrario que muchas otras, en eso, una miniserie. Y es que prácticamente desde que se estrenó esa obsesión que fue 'Todos quieren a Daisy Jones' (Daisy Jones & The Six) empezó a haber ruido en torno a una posible temporada 2 del falso biopic musical.

Sin embargo, Riley Keough acaba de echar un jarro de agua fría en torno a toda esperanza de que eso suceda. Hablando con Variety, la actriz, que promociona su nueva serie 'Under the Bridge' asegura que no tiene conocimiento de ninguna continuación de la miniserie.

«Me encantaría, pero no sé si está sobre la mesa... no he escuchado nada», responde la actriz. Si bien suena más a un "quizás", no parece que haya planes por parte de Amazon Studios para una segunda temporada, al menos a medio/corto plazo.

Sin planes para los Six

Si bien el año pasado Scott Neustadter, cocreador de 'Todos quiereen a Daisy Jones' aseguró que la puerta estaba abierta y que ya tenían junto al autor de la novela original, Taylor Jenkins Reid, cierta idea de por dónde podría ir la historia. Sin embargo, todo dependía de que desde la plataforma estuvieran interesados en más entregas:

«Si en cualquier momento Amazon viniese y nos dijera "¿Qué podría ser?", nos pondríamos nuestros pequeños gorros de pensar para ello (...). Es superdivertido sentarse y hablar con Taylor durante horas sobre dónde podríamos llevar esto a continuación. Fue un movimiento calculado mover [los flash forwards] a sus 40. Hay un montón de vida dejada para vivir, podría haber un futuro.»

2023, recordemos, fue un año difícil con las huelgas de Hollywood que, entre otras cosas, impidió sacar adelante el concierto que habían planificado con la banda de la serie.

Con un reparto encabezado por Riley Keough como Daisy, 'Todos quieren a Daisy Jones' narraba la historia del auge y caída de una banda de los años 70 (inspirada en Fleetwood Mac). Sam Claflin, Camila Morrone, Suki Waterhouse, Will Harrison, Josh Whitehouse y Sebastian Chacon completan el reparto.

