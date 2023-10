'Rabbit Hole' y 'Fatal Attraction', canceladas. La conspiración de Kiefer Sutherland y la obsesión de Lizzy Caplan se quedan sin temporada 2

Dos de las apuestas de este año de Paramount+ (y del catálogo de SkyShowtime en Europa) se han quedado en una sola temporada. La plataforma ha confirmado que ha cancelado tanto el thriller de conspiración 'Rabbit Hole' como el psicológico (y sexual) 'Fatal Attraction'.

De esta manera, nos quedamos sin temporadas 2 de ambas series, que se emitieron durante la pasada primavera. No se sabe, realmente, los motivos detrás de esta decisión, pero se da en un contexto de recortar costes por parte de la plataforma que lleva aplicando desde este verano (cancelando temporadas 2 de 'Star Trek Prodigy' y 'Rise of the Pink Ladies').

Protagonizada por Kiefer Sutherland, 'Rabbit Hole' era un thriller de conspiración muy entretenido y desmelenado cuyo encanto radicaba no solo en ver a Sutherland en plan acción sino en un guion juguetón (de Glenn Ficarra y John Requa) que abrazaba el giro por el giro.

Por su parte, 'Fatal Attraction' recibió mucho menos cariño por parte del público y crítica con una nueva versión de la película de Adrian Lyne protagonizada, en esta ocasión, por Lizzie Caplan y Joshua Jackson. Esta cancelación es, de hecho, otro revés en la política editorial de ficción de Paramount de reaprovechar su biblioteca de propiedades intelectuales para sacar remakes y otros derivados.

