'Riverdale': todo lo que sabemos sobre la temporada 4 del 'Twin Peaks' adolescente

El pasado mes de febrero, la gente de The CW decidió tirar la casa por la ventana y renovar de sopetón diez de sus producciones televisivas, incluyendo todas las relacionadas con el Arrowverso, 'Supernatural' y el título que nos ocupa; una 'Riverdale' que volverá a nuestras pantallas dentro de unos días por su cuarta temporada.

Para ir calentando motores de cara al regreso de Archie y compañía, os traemos este post en el que recopilamos toda la información disponible hasta la fecha sobre la temporada 4 de la serie de Roberto Aguirre-Sacasa. ¡Manos a la obra!

Después de que la tercera temporada de 'Riverdale' diese carpetazo a las tramas relacionadas con el Rey Gárgola y Capucha Negra, dejase a Chic en la cárcel y a Jason Blossom definitivamente en el otro barrio, pocas cosas quedan por cerrar más allá del misterio relacionado con La Granja y el que podría ser el gran reclamo de esta nueva etapa.

Este no es otro que la realidad oculta tras lo sucedido con Jughead durante sus vacaciones de primavera. La imagen de Archie, Betty y Veronica empapados en sangre, quemando su ropa y deshaciéndose del gorro de Jughead pone toda la carne en el asador e invita a especular, pero Aguirre-Sacasa ya ha avisado de que no se avanzará al respecto hasta mitad de temporada. Por lo demás, podemos esperar nuevos arcos argumentales con los que continuar dando vida al Archieverso.

Probably the most important episode of #Riverdale we’ll do this year, if not ever. A tribute to our fallen friend. Thankful for this opportunity to honor Luke & Fred. ❤️🏆💎👨🏻‍💻 pic.twitter.com/MH7xOjNyDu