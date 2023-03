'El señor de los anillos: Los anillos de poder' presenta a los nuevos protagonistas de su temporada 2: la serie de Amazon Prime Video amplía su reparto con tres nuevos fichajes

Poco a poco van llegando novedades sobre la temporada 2 de 'El señor de los anillos: Los anillos de poder', pues Amazon ahora ha anunciado la contratación de tres nuevos actores para la serie de Prime Video. Estos intérpretes se suman tanto a aquellos que ya participaron en la primera y repiten como a los fichajes que ya se dieron a conocer el pasado mes de diciembre.

Quiénes son los tres nuevos fichajes

Las tres nuevas incorporaciones a la 'Los anillos de poder' son las de Ciarán Hinds, Rory Kinnear y Tanya Moodie. Al primero hemos podido verle en series como 'Roma' o 'The Terror', y hace no mucho fue aspirante al Óscar por su aplaudido trabajo en 'Belfast', mientras que el segundo fue uno de los protagonistas de 'Years and Years' y la tercera fue la General Parnadee en 'Star Wars: El ascenso de Skywalker'.

Está claro que el fichaje más llamativo es el de Hinds, pero desde Amazon no han querido compartir dato alguno sobre qué personajes interpretarán cada uno de ellos. De igual modo, tampoco tenemos datos sobre qué papeles fueron a manos de Oliver Alvin-Wilson, Stuart Bowman, Gavi Singh Chera, William Chubb, Kevin Eldon, Will Keen, Selina Lo, Calam Lynch, Gabriel Akuwudike, Yasen “Zates” Atour, Ben Daniels, Amelia Kenworthy, Nia Towle y Nicholas Woodeson.

La segunda temporada de 'El señor de los anillos: Los anillos de poder' se está rodando actualmente. El grueso de las grabaciones tendrá lugar en Reino Unido, pero también se parte que parte de ellas se están llevando a cabo en España. Recordemos que la primera se rodó íntegramente en Nueva Zelanda, por lo que habrá que estar atentos a que si este cambio afectará de alguna forma al acabado visual de la serie. Eso sí, habrá que esperar todavía lo suyo para comprobarlo, que su estreno no está previsto hasta 2024.

