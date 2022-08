'El señor de los anillos: Los anillos de poder' quiere ser más grande que las dos trilogías de Peter Jackson y ya hay algo en lo que las ha superado

Que Amazon no iba a escatimar en costes con 'El señor de los anillos: Los anillos de poder' es algo que todos sabíamos. La inversión va a ser descomunal, pues solamente para conseguir los derechos pagaron la friolera de 250 millones de dólares. Eso sí, ahora me gustaría destacaros un dato que deja claro que la ambición de la serie les he llevado a querer superar las dos trilogías situadas en la Tierra Media dirigidas por Peter Jackson.

Una ambición visual sin límites

J.D. Payne, uno de los showrunners de la serie de Prime Video, ha confirmado que solamente la primera temporada de 'El señor de los anillos: Los anillos de poder' contará con más de 9.500 planos con retoques vía VFX. Una cifra ya de por sí impresionante, pero lo es aún más si tenemos en cuenta que la trilogía de 'El señor de los anillos' tuvo solamente 2.800 -'El retorno del rey' destaca sobre el resto con 1.500-, mientras que la de 'El Hobbit' se fue hasta los 6.000.

Eso supone que 'El señor de los anillos: Los anillos de poder' tendrá más en una temporada -9.500 frente a 8.800- que seis películas cuya duración en su versión estrenada en cines ronda las 17 horas. Por si ese dato os parece poco, hagamos una parada con 'Juego de Tronos', pues las primeras siete temporadas de la serie de HBO tuvieron 13.250 planos con VFX. Son más que los 9.500 de la serie de Amazon, pero es que estamos comparando 10 episodios contra 70. Seguro que 'La casa del dragón' ha aumentado esa media de casi 1.900 por episodios, pero también que se habrá quedado muy por debajo de la serie de Amazon

Lo curioso es que la serie también ha prometido hacer un uso amplío de los efectos prácticos, por lo que está claro que la ambición visual de 'El señor de los anillos: Los anillos de poder'. Además, Payne ha prometido que es importante "intentar superarnos a nosotros mismos y hacer algo más loco y escandaloso de lo que hayamos hecho nosotros u otras personas". Por lo tanto, es posible que los 9.500 de la primera temporada acaben siendo pocos en comparación con lo que vendrá después...