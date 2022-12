La temporada 3 de 'The Mandalorian' al fin tiene fecha de estreno: Disney+ desvela cuándo veremos los nuevos episodios de la serie de Star Wars

Disney+ acaba de resolver una de las grandes incógnitas que tenían los seguidores de 'The Mandalorian', ya que la plataforma al fin ha desvelado la fecha de estreno exacta de la temporada 3 de esta popular serie del universo de Star Wars: el 1 de marzo de 2023.

Sorprende que en Disney hayan tardado tanto en desvelar esta información, pues el primer tráiler de la temporada 3 se lanzó el pasado mes de septiembre. Ya entonces vimos reunidos de nuevo a Din Djarin (Pedro Pascal, a quien también veremos pronto en la muy esperada 'The Last of Us') con Grogu tras los eventos narrados hace un año por la decepcionante 'El libro de Boba Fett'.

En la tercera temporada también están confirmados los regresos de los personajes interpretados en anteriores entregas por Carl Weathers, Paul Sun-Hyung Lee, Omid Abtahi, Amy Sedaris, Giancarlo Esposito y Katee Sackhoff, aunque no conviene descartar que haya más reapariciones. Entre los fichajes destaca el de Christopher Lloyd, el inolvidable Doc Brown de 'Regreso al Futuro'.

Ahora es de esperar que Disney+ intensifique la campaña promocional, siendo bastante probable que durante los próximos días llegue un nuevo adelanto de los próximos episodios de la serie creada por Jon Favreau.

