La temporada 6 de 'Peaky Blinders' ya tiene fecha de estreno: Conrad Khan desvela cuándo veremos el final de la serie con Cillian Murphy

La espera para poder ver la sexta y última temporada de 'Peaky Blinders' se está haciendo muy dura para los seguidores de la serie protagonizada por Cillian Murphy. Afortundamente, parece que ya queda poco para que llegue a su fin, ya que el actor Conrad Khan ha desvelado que su estreno está previsto para febrero de 2022.

A principios del año que viene

Algunos quizá se esté preguntando ahora mismo por qué tendría que creerse algo que diga Kahn, pero es el que el joven actor visto en 'Las crónicas de Blancanieves: El cazador y la reina del hielo' y 'Black Mirror' es uno de los fichajes para la temporada final de la serie creada por Steven Knight. Lógico entonces que en Radio Times le preguntasen por cuándo podríamos verla y esto es lo que ha contestado:

Lo último que he oído, que estas cosas cambian a menudo, es que se estrenará el próximo mes de febrero, a principios del año que viene.

BBC no se ha pronunciado al respecto, por lo que no deja de ser una fecha tentativa, pero parece claro que si no es febrero, será marzo o puede que enero, pues ya en su momento se dejó caer que seguramente se retrasaría hasta 2022. A fin de cuentas, el rodaje de la sexta temporada llegó a su fin este pasado mes de mayo y ahora toca una ardua tarea de montaje, tal y como comentó el propio Khan:

Hay muchísimo metraje, un montón de episodio, por lo que se tarda un tiempo en editarlo, unos seis meses o así.

Ahora habrá que tener un poco de paciencia antes de ver la temporada final de 'Peaky Blinders', pero al menos ya tenemos una idea bastante clara sobre cuándo podremos verla. Eso sí, queda la duda sobre cómo se habrá visto afectada la serie por la trágica muerte de Helen McCrory...