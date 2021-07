'Territorio Lovecraft': HBO cancela la serie fantástica y su creadora nos da un aperitivo de lo que hubiera sido la temporada 2

No se pueden tener muchas cosas bonitas. Nos podría haber gustado más o menos, pero 'Territorio Lovecraft' ('Lovecraft Country') era una audaz mezcla de fantástico lovecraftiano desde una perspectiva racial. Si bien la sensación era la de que no iba a tener temporada 2, ha sido ahora cuando HBO ha confirmado que ha cancelado la serie.

Creada por Misha Green —que ya trabajaba en la segunda entrega— sobre la novela homónima de Matt Ruff, la serie se estrenó en 2020 proporcionando una colección de historias más o menos autoconclusivos que comienzan con un joven buscando a su padre por la Estados Unidos segregados en la década de 1950.

Protagonizada por Jurnee Smollett y Jonathan Majors, 'Territorio Lovecraft' llegó en pleno debate racial tras la muerte de George Floyd. Su primer episodio se convirtió, además, en uno de los mayores éxitos de HBO, llegando a ser el mejor estreno de una serie en HBO Max. Sin embargo estos buenos datos no han terminado de asegurar la continuidad de la serie.

Una truncada temporada 2 en la que ya estaba trabajando Misha Green y el equipo de la serie. En febrero Casey Bloys, el jefe de HBO se mostró tan optimista como cauto con la posibilidad de estos nuevos episodios. El ejecutivo aseguraba querer dar el tiempo suficiente a la showrunner para dar con la historia adecuada.

Y, al parecer, sí que dieron con una historia. Ya que Misha Green reaccionó a la noticia de la cancelación dándonos un aperitivo de lo que hubiera sido la temporada 2 de 'Territorio Lovecraft'. Subtitulada "Supremacía", nos encontraríamos con un nuevo mundo, los "Estados Soberanos de América".

A taste of the Season 2 Bible. Wish we could have brought you #LovecraftCountry: Supremacy. Thank you to everyone who watched and engaged. 🖤✊🏾 #noconfederate pic.twitter.com/BONbSfbjWg