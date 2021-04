'The Last Kingdom' llega a su fin en Netflix: la temporada 5 será la última de la serie con Alexander Dreymon

Netflix hizo oficial la renovación de 'The Last Kingdom' por una quinta temporada el pasado mes de julio, pero no ha sido hasta ahora cuando hemos sabido que será la última de la serie.

¿El final planeado?

La noticia de su finalización coincide con el inicio del rodaje de la quinta tanda de episodios en Hungría, por lo que es de esperar que sus responsables lo supiera con suficiente antelación para preparar un final a la altura.

Sin embargo, hay un espacio razonable para la duda, ya que la quinta temporada de 'The Last Kingdom' adaptará el noveno y el décimo libro de la saga literaria original escrita Bernard Cornwell. ¿Por qué la duda? Pues porque el original literario consta de trece entregas...

La quinta temporada de 'The Last Kingdom' constará de diez episodios, los mismos que tuvieron tanto la tercera como la cuarta, y en su reparto sobresalen los fichajes de Patrick Robinson para dar vida al Padre Benedict, Sonya Cassidy para interpretar a Eadgifu y Harry Gilby, que se meterá en la piel de Aethelstan.

Por su parte, Alexander Dreymon volverá a dar vida a Uhtred, quien en la quinta temporada tendrá que enfrentarse a su mayor enemigo y sufrir su derrota más dolorosa hasta la fecha. Además, Dreymon también debutará como director ocupándose de la puesta en escena de uno de los episodios.

Por el momento no hay fecha de estreno para el final de la serie.

