'The Mandalorian' 2x01: quién es el misterioso personaje que aparece al final del episodio de la serie de Disney+

Hace apenas unas horas se estrenaba 'El Marshal', primer episodio de la segunda temporada de 'The Mandalorian'. En él hay varios guiños a la primera entrega de la franquicia creada por George Lucas, pero lo más suculento se deja para el final con una escena de una importancia equiparable a la primera aparición de Baby Yoda en la serie de Disney+.

Cuidado con los spoilers a partir de aquí del primer episodio de la segunda temporada de 'The Mandalorian'

¿Estaba muerto o de parranda?

No es algo que nos pille tan por sorpresa , pues hace ya unos meses se anunció que Temuera Morrison iba a aparecer en la serie retomando el célebre personaje de Boba Fett. Sin embargo, Disney nunca confirmó que fuera cierto y ha sido ahora en la escena final de 'El Marshal' cuando ha quedado claro que algo de cierto había en ello.

Lo curioso es que Jon Favreau había introducido poco antes un guiño a la escena que daba a entender la muerte de Boba Fett en 'El retorno del jedi'. Allí era Han Solo el que provocaba que saliera disparado tras recibir un golpe accidental en jet pack por parte de Han Solo. Eso le hacía caer en la boca del Sarlacc, sellando así su destino. Y el ruidito que soltaba la criatura tras engullir a Fett Lucas decidió añadir en la edición especial de la película parecía del todo definitivo.

El universo extendido de Star Wars reveló que el personaje seguía con vida -en concreto fue el cómic 'A Barve Like That: The Tale of Boba Fett' donde se explicaba cómo escapaba con vida del interior del Sarlacc-, pero la decisión de Disney de prescindir del mismo nos devolvía al escenario en el que lo más probable era pensar que estaba muerto. Todo ello por la decisión de Lucas de no aclararlo en 'El retorno del jedi' por el siguiente motivo:

"Había contemplado poner una toma extra en el lugar en el que sale del agujero, pero ya sabes, creo que eso no encaja, al final"

A falta de la confirmación oficial de la serie, resulta inimaginable pensar que el personaje interpretado por Morrison, que ya dio vida a Jango Fett en 'El ataque de los clones' y 'La venganza de los Sith', sea otro. Además, antes habíamos visto a Timothy Olyphant lucir un armadura de mandaloriano que se asemejaba de forma más que notable a la Fett. Todo encaja.

Eso lleva a que Boba decidió deshacerse de su armadura tras escapar de una muerte casi segura y que ha deambulado por Tatooine desde entonces -recordemos que 'The Mandalorian' transcurre cinco años después de 'El retorno del jedi'-. De hecho, lo más probable es que esas enigmáticas botas negras que vemos al final de 'El pistolero' pertenecieran a él...

En la trilogía original, Fett era un cazarrecompensas contratado por Darth Vader para acabar con la vida de Han Solo, a quien finalmente apresa, entregándolo a Jabba el Hut. Sin embargo, todo no sale según lo planeado y acaba teniendo lugar una batalla de la que Fett sale muy mal parado. Pronto descubriremos hasta qué punto, ya que la amnesia es una opción que no deberíamos descartar, pero seguro que jugará un papel muy importante en esta segunda temporada de 'The Mandalorian'.