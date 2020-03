'The Mandalorian': Michael Biehn será otro cazarrecompensas en la temporada 2 de la serie de 'Star Wars'

Si hace poco anunciábamos que Robert Rodríguez dirigirá al menos un episodio de 'The Mandalorian' ahora, uno de sus actores fetiches, Michael Biehn está listo para entrar en la temporada 2. El mítico actor de 'Terminator' (1984) se ha unido al elenco de la serie de Disney +, interpretando a un personaje cazarecompensas del pasado del Mandaloriano.

Un mito de la ciencia ficción moderna

Biehn es el último nuevo miembro nuevo del elenco del programa, uniéndose a la recientemente anunciada Rosario Dawson como Ahsoka Tano. La grabación de la segunda temporada terminó recientemente la producción. El actor, famoso por sus papeles en clásicos de películas de acción como 'Aliens' (1986), 'The Abyss' (1989), se enfrentará a Pedro Pascal como el protagonista Din Djarin. Y, por supuesto, Baby Yoda.

La primera temporada de 'The Mandalorian' fue un gran éxito para Disney +, y hasta ahora, sigue siendo su única serie original que parece haber generado conversación en las redes, por lo que hay intención de lanzar la segunda temporada lo antes posible. En ella se continuará con la historia, y contará con más personajes como Moff Gideon de Giancarlo Esposito, Bill Burr de nuevo como como Mayfield. Carl Weathers y Gina Carano volverán también.

Además de Rodríguez (que puede tener que ver algo en la entrada de Biehn), la temporada 2 tendrá episodios dirigidos por Jon Favreau, Dave Filoni y Carl Weathers y regresará con una fecha estimada para este octubre de 2020, aunque aún no está claro cómo va a impactar en la industria del entretenimiento la crisis del coronavirus. Si hay una temporada 3 planeada, no es muy probable que su producción empiece pronto, por lo que no sería extraño un movimiento de fecha estratégico para equilibrar la espera.