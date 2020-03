'The Mandalorian': Robert Rodriguez dirigirá al menos un episodio de la temporada 2 de la serie de Disney+

Todavía faltan unos días para la llegada de Disney+ a España, pero la plataforma lleva varios meses en marcha. Tanto es así que hace tiempo que se supo de la renovación de 'The Mandalorian' por una segunda temporada y poco a poco vamos conociendo detalles de ella. Hace bien poco se anunciaba el fichaje de Rosario Dawson para dar vida a Ahsoka Tano y ahora Slash Film desvela que Robert Rodriguez dirigirá al menos uno de los episodios.

La noticia de la posible participación de Rodriguez no es nueva, pero en su momento estaba asociada a la información de que James Mangold también se iba a ocupar de algún capítulo y poco después el mismo director de 'Logan' lo desmintió. Por ello se asumía que lo de Rodriguez tampoco sería cierto, pero al final al primera serie en acción real de 'Star Wars' sí contará con el realizador de 'Alita: Ángel de combate'.

Lo que Slash Film no ha sido capaz de confirmar ha sido el número de capítulos que contarán con Rodriguez detrás de las cámaras. La primera temporada contó con cinco directores para ocho episodios, por lo que la posibilidad de que repita no es para nada descartable. Eso sí, al menos yo tengo más curiosidad por saber si ese deseo de Rian Johnson de ocuparse de alguno finalmente se concreta o no.

Otros directores confirmados y fecha de estreno

Lo que sí es seguro es que Jon Favreau, la principal mente creativa detrás de 'The Mandalorian', dirigirá un capítulo y que el actor Carl Weathers hará lo mismo. Además, Dave Filoni volverá a repetir tras las cámaras, siendo el único realizador de la primera que por ahora ha sido confirmado para la segunda.

La otra gran duda por resolver es cómo se verá afectada la segunda temporada de 'The Mandalorian' por la crisis del coronavirus. En su momento se anunció su estreno para el próximo mes de octubre, pero todo apunta a que las cuarentenas acabarán provocando algún retraso en la misma. A fin de cuentas, faltan apenas siete meses....