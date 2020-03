'The Mandalorian': Rosario Dawson es elegida para encarnar a Ahsoka Tano en la temporada 2 de la serie de 'Star Wars'

Slashfilm afirma que tiene la información exclusiva de que la actriz Rosario Dawson habría sifo la elegida para interpretar a Ashoka Tano en la temporada 2 de 'The Mandalorian'. La actriz era la candidata favorita de los fans para meterse en la encarnación real de un personaje querido en el fandom 'Star Wars', la actriz siempre se ha mostrado muy entusiasta ante estas peticiones.

¡Ahsoka vive!

De confirmarse oficialmente, la próxima temporada de la serie de Jon Favreau contaría con la primera aparición de la padawan de Anakin Skywalker en una versión no animada junto a Pedro Pascal. Tano es una habitual de las series de animación y se le puede ver en los nuevos episodios de 'Star Wars: The Clone Wars', que también estará disponible en Disney+ junto a 'The Mandalorian' desde el 24 de marzo. Los seguidores de la saga no pararon de pedir su regreso con el hashtag #AhsokaLives hasta que surgió efecto, para después sugerir que Dawson como la mejor actriz posible para la aparición en carne y hueso.

Tano fue creada en parte por Dave Filoni, quien también tiene un papel de creativo en 'The Mandalorian'.Su papel en el universo Star Wars se extiende en todo el material expandido y ha aparecido en novelas, cómics y hasta en la serie animada 'Star Wars: Rebels', que se sitúa en un arco temporal muy posterior al de ‘The Clone Wars’.

En España se empieza a ver ahora los primeros episodios de 'The Mandalorian' con el próximo lanzamiento de Disney+, pero al otro lado del charco ya piensan en una segunda temporada que se estrenaría en Octubre de este año, pero aún no sabemos cómo afectará la crisis del coronavirus en estos proyectos. Se sabe que Favreau se pondrá tras las cámaras de varios episodios, junto a Carl Weathers, Bryce Dallas Howard y... ¡Robert Rodriguez!, que también se uniría a la dirección.