'The Walking Dead: The Ones Who Live', final explicado de la miniserie con Rick y Michonne, y qué posibilidades hay de una temporada 2

Ha terminado la miniserie 'The Walking Dead: The Ones Who Live' en Amc+, dando respuestas al gran misterio de CRM y la conclusión del objetivo de Rick Grimes (Andrew Lincoln) y Michonne (Danai Gurira): volver a encontrarse. Separados desde que Rick abandonó la serie a mediados de la novena temporada, lo único que quería el matrimonio era volver a estar juntos y la reunión se consuma con creces, pero vamos a ver qué ha quedado por el camino.

SPOILERS de toda la serie

Al final del episodio anterior, Jadis murió en un enfrentamiento con Rick y Michonne, pero antes se revela que esta había escondido una confesión escrita explicando el paradero de Alexandria, asegurando la perdición de esa comunidad a manos de la CRM, por lo que el esperado episodio final comienza con la pareja en la prometida misión para acabar con la CRM desde dentro.

Dos contra la república civil

En resumidas cuentas, Rick finalmente recibe el informe Echelon del Mayor General Beale (Terry O'Quinn) a lo que le responde apuñalando al líder en el pecho. A continuación, él y Michonne manipulan el gas tóxico destinado a acabar con Portland con explosivos y lo detonan en medio de una reunión militar, zombificando a todo el equipo de ataque. A continuación, Michonne se deshace del último obstáculo que quedaba en el camino sometiendo a Thorne (Lesley-Ann Brandt), una escéptica convertida a CRM, mientras le explica que "el amor no muere".

La gran revelación del final es que el CRM es malévolo, supuestamente porque creen que necesitan ser radicales en su poder destructivo para sobrevivir. El primer secreto que Beale le cuenta a Rick es que los modelos científicos de la república civil militar sugieren que a la humanidad sólo le quedan unos 14 años antes de la extinción. Eso se debe a que los helicópteros del CRM han descubierto a manadas de zombis que se cuentan por millones.

Por mucha limpieza de muertos que estén haciendo, nunca será suficiente. Al final, los vivos se verán desbordados. Por no hablar de otros problemas de supervivencia, como las enfermedades, hambre y los conflictos políticos. El otro secreto es que la república ha estado liquidando a otras comunidades aliadas para que su comunidad pueda consolidar recursos y sobrevivir a largo plazo. La siguiente en ser eliminada es la comunidad de Portland.

La posibilidad de una nueva temporada

Cuando las tropas de la república se preparan para ir allí Michonne se da cuenta de que van matar prácticamente a todo el mundo incluidos los niños, luego declararán la ley marcial y tomarán oficialmente el control, y aquí es cuando Beale ofrece a Rick la oportunidad de salvar Alexandria a costa de otra comunidad en la que nunca ha estado. Tras reventar esos planes Rick y Michonne vuelan hacia un lugar seguro y oímos una voz en off que nos informa de lo que ha ocurrido en el CRM desde entonces, informando de que ambos han comunicado con éxito al gobierno de la República Cívica lo que sus militares estaban haciendo a sus espaldas.

El Consejo de la República Cívica vota unánimemente para establecer una supervisión civil sobre lo que queda del CRM, y ahora también permite ahora la libre circulación de sus ciudadanos, asegurando que ya no son pseudo prisioneros en Filadelfia. Rick y Michonne consiguen volver a casa, pero en lugar de aterrizar en Alejandría, su helicóptero se posa en un campo anodino a las afueras de la misma. Allí se reencuentran con sus hijos Judith (Cailey Fleming) y RJ (Antony Azor).

En el caso de Rick se encuentra por primera vez con su hijo, lo que resulta algo extraño, de cualquier manera, esta conclusión no es incompatible con una segunda temporada, por lo que la renovación sigue en el aire, aunque es difícil imaginar que 'The Walking Dead' vuelva a poner en peligro a la pareja en una segunda temporada de 'The Ones Who Live', teniendo en cuenta, además, que tanto Lincoln como Gurira ya abandonaron la franquicia por decisión en su día, por lo que es probable que la miniserie sea su punto y final con el mundo zombie, pero nunca se sabe.

