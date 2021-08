'The Witcher: Blood Origin': la precuela de la serie de Netflix con Henry Cavill completa su reparto e inicia el rodaje

En Netflix han encontrado una gran franquicia con 'The Witcher'. La segunda temporada de la serie protagonizada por Henry Cavill se estrenará este próximo diciembre, pero este mismo mes de agosto podremos ver 'The Witcher: La pesadilla del lobo'. La noticia ahora es que la serie precuela 'The Witcher: Blood Origin' ha completado su reparto e iniciado el rodaje.

Diez fichajes de golpe

Lenny Henry, a quien también podremos ver en la serie de 'El señor de los anillos' que prepara Amazon', Mirren Mack, Nathaniel Curtis, Dylan Moran, Jacob Collins Levy, Lizzie Annis, Huw Novelli, Francesca Millst, Amy Murray y Zach Wyatt han sido los fichajes para completar un reparto en el que ya estaba confirmada la presencia de Laurence O’Fuarain, Sophia Brown y Michelle Yeoh.

La historia de 'The Witcher: Blood Origin' nos transportará 1200 años antes de los hechos narrados en la serie protagonizada por Cavill. Allí veremos cómo se crea un primer prototipo de brujo y los sucesos que llevaron a la conjunción de las esferas, lo que provocó que los mundos de los monstruos, humanos y elfos se fusionasen en solamente uno.

Declan de Barra, guionista del cuarto episodio de la primera temporada de 'The Witcher', ejerce como showrunner de 'The Witcher: Blood Origin', con Andrzej Sapkowski, creador de este universo, haciendo las veces de consultor creativo. Por su parte, Sarah O’Gorman ('Maldita') y Vicky Jewson dirigirán tres episodios cada una.

Por ahora, el rodaje de 'The Witcher: Blood Origin' está teniendo lugar en Reino Unido, pero Netflix todavía no ha concretado para cuándo podemos esperar su estreno. Que no será en 2021 lo tengo bastante claro, y a priori lo más inteligente parece utilizarla para llenar el hueco que seguramente quedará en 2022 entre segunda y tercera temporada de 'The Witcher'...

Vía | Deadline