'The Witcher: La pesadilla del lobo': el nuevo tráiler de la precuela de la serie de Netflix nos adentra en los orígenes de Vesemir

A falta de poquísimo más que un mes para su estreno, Netflix ha lanzado un nuevo tráiler de 'The Witcher: La pesadilla del lobo' ('Nightmare of the Wolf'), la precuela animada de la serie de fantasía basada en las novelas de Geralt de Rivia de Andrzej Sapkowski.

Como ya hemos adelantado hace unos días, la película de animación se estrenará el 23 de agosto de este año contando la historia de Vesemir, un joven y osado brujo que disfruta de su trabajo de cazar monstruos a cambio de alguna monedita. Las cosas se complican cuando un nuevo poder emerge en el Continente.

Así, estamos ante una historia de orígenes del Vesemir, el mentor de Geralt, a quien veremos en la serie de acción real interpretado por Kim Bodnia ('Killing Eve'), por lo que esto sirve de aperitivo a lo que ha de venir en la temporada 2 de 'The Witcher'.

Theo James se encarga de prestar voz a este Vesemir joven. Además Lara Pulver, Graham McTavish y Mary McDonnell completan el reparto principal. Lauren Schmidt Hissrich, la showrunner de la serie, ha sido la encargada de llevar adelante la película como productora. Beau de Mayo escribe el guion de 'La pesadilla del lobo', que cuenta con Kwan Il Han de director.