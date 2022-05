Upfronts 2022: primeros tráilers de las próximas series de ABC, incluyendo el spin-off de 'The Rookie' y lo nuevo del oscarizado Tom McCarthy con Hilary Swank

El ritmo no para en los Upfronts de este 2022. Ya conocemos las novedades tanto de NBC como de Fox, pero ahora es el turno de hacer una parada en los títulos que ABC tiene previsto estrenar durante la próxima temporada televisiva.

La cadena de Disney ha apostado por la continuidad de la gran mayoría de las series que tenía ya en emisión, pero eso no quita para que presente algunos títulos llamados a dejar huella, desde 'Alaska', la serie protagonizada por Hilary Swank, hasta un spin-off de 'The Rookie'.

'Alaska'

Creada por: Tom McCarthy. Reparto: Hilary Swank, Pablo Castelblanco, Grace Dove, Craig Frank, Meredith Holzman, Matt Malloy

La presencia de Swank al frente del reparto es uno de los grandes reclamos de este drama que cuenta cómo una reportera que ha sido cancelada se reinventa a sí misma trabajando para un viejo periódico de Alaska. Tom McCarthy, ganador del Óscar por su guion de 'Spotlight', se ha encargado de escribir y dirigir el piloto.

'Avalon'

Creada por: David E. Kelley. Reparto: (por concretar)

Creada por el prolífico David E. Kelley ('Big Little Lies'), es la adaptación de un relato corto de Michael Connelly que se sitúa en la ciudad que da titulo a la serie localiza en la isla de Catalina. Allí seguiremos la historia de cómo la detective Nicole Searcy lidera una pequeña oficina.

'Not Dead Yet'

Creada por: David Windsor y Casey Johnson. Reparto: Gina Rodriguez, Josh Banday, Jessica St. Clair, Mary Elizabeth Ellis, Angela E. Gibbs, Rick Glassman

La única comedia gira alrededor de Nell Stevens, una mujer que se describe a sí mismo como una desastre con cuarenta y tantos años que acaba de quedarse soltera y se siente vieja. Su nuevo objetivo es recuperar su carrera laboral, la cual dejó atrás hace ya diez años. Gina Rodriguez ('Jane the Virgin') ) protagoniza esta adaptación del libro de Alexandra Potter.

'The Rookie: Feds'

Creada por: Alexi Hawley y Terence Paul Winter. Reparto: Kat Foster, Niecy Nash, Felix Solis, Frankie Faison

Spin-off de 'The Rookie' que expandirá este universo más allá del departamento de policía de Los Angeles para pasar a centrarse en el mundo del FBI. La original es una de las producciones más exitosas de la cadena, que espera encontrar aquí otro gran éxito.

Todas las series canceladas y renovadas por ABC

ABC ya había anunciado las renovaciones de 'Aquellos maravillosos años', 'Big Sky', 'A Million Little Things', 'The Conners', 'Home Economics', 'Abbott Elementary', 'Los Goldberg', 'The Good Doctor', 'Anatomía de Grey', 'The Rookie' y 'Station 19'.

Por otro lado, ABC ha cancelado muy pocas series esta temporada, ya que ha decidido no seguir adelante con 'Queens' y 'Promised Land', las cuales no pasarán de su primera temporada, mientras que 'Black-ish' ha concluido su andadura tras ocho temporadas. Hacía muchos años que la cadena no se deshacía de tan pocas series en una temporada.