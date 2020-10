'You' ficha a uno de los protagonistas de 'Felicity': Scott Speedman se une a la temporada 3 de la serie de Netflix

El rodaje de la tercera temporada de 'You' ha comenzado más tarde de lo previsto por el coronavirus, pero el trabajo de producción de la próxima tanda de episodios ya está en marcha y eso supone que poco a poco vayamos descubriendo cosas del futuro de la serie como el fichaje de Scott Speedman para dar vida a uno de los nuevos personajes.

Speedman, conocido por haber dado vida a uno de los protagonistas de 'Felicity', dará vida en 'You' a Matthew, un CEO de éxito pero poco comunicativo como padre y marido. Tiene una personalidad reservada y misteriosa que le lleva a retraerse a menudo, todo ello para enmascarar una emoción que oculta en lo más profundo de su ser.

Está por ver cómo encajará exactamente su personaje en la serie, pero a priori la opción más razonable es que sea el marido de esa vecina de la pareja que el final de la segunda temporada adelanta como posible nuevo interés romántico de Joe.

