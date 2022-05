'Supervivientes 2022': todos los memes y las reacciones de una gala en la que Juan Muñoz fue expulsado y todo el mundo aborreció a Kiko Matamoros

Hoy por hoy hay dos galas de 'Supervivientes' diferentes: una, la que se vive en plató, con las emociones al límite y los supuestos giros sorprendentes. Otra, la que se vive en redes sociales, cantando las cuarenta a Telecinco por su estrategia de pasar las nominaciones al viernes, mimar a Kiko Matamoros y, en general, hacer que toda la programación de la cadena pase por un mismo programa.

De desayunar Supervivientes, de comer Supervivientes y de cenar Supervivientes. De merendar, ya veremos, pero te vas haciendo una idea. Vamos a hacer un repaso antes de lo que ha parecido en redes la última gala en la que Juan Muñoz fue expulsado: memes, reacciones y gente diciendo "Bueno, oye, ya está bien".

Kiko I "El criticado"

Para ser un reality de supervivencia extrema, Kiko Matamoros come mejor que yo. Y por si eso fuera poco, le han montado una despedida de soltero, le han llevado a su novia y le han dado un poco más de comida, no sea que desfallezca. El público no está muy seguro de que bajo ningún pretexto la audiencia haya podido salvarle, y la acusación de tongo empieza a sobrevolar el reality.

Cuando oigo que la audiencia a decidido salvar a Kiko Matamoros. #Supervivientes2022 #SVGala5 pic.twitter.com/G4fySA9H3e — SePuLTuReRa (@VeRSoN40) May 19, 2022

Esto es penoso y de las mayores vergüenzas que se ha visto en @Supervivientes



Inventarse una despedida de soltero para que Kiko Matamoros siga comiendo sin dar un palo al agua en 4 semanas y aguante hasta la final. Cuando creías haberlo visto todo, te sorprenden. #SVGala5 pic.twitter.com/ReattpGeQV — CANARION 🇮🇨📺 (@ElCanarionaso_) May 19, 2022

Matamoros tiene en un concurso de supervivencia en una isla, más ropa limpia y planchada que yo en mi casa. #SVGala5 — El azote🥊 (@elazoteoficial_) May 19, 2022

Matamoros salvado antes que Ignacio de Borbón?

Quién mierda se cree eso?

Me estoy poniendo nerviosa del puto favoritismo de mierda. #SVGala5 pic.twitter.com/MtLPpUH7oF — Mariiiiiiiiiiiia (@10Maaria10) May 19, 2022

Concurso de Kiko Matamoros



No hace pruebas: le dan comida

Falla las pruebas: le dan comida

No colabora en nada: info del exterior, llamada y visita de la novia

Va a Playa Paraíso: sofá, cama y más comida



30.000 semanales se lleva el Marqués de Villa Mediaset #SVGala5 pic.twitter.com/m4GbWZaqF8 — CANARION 🇮🇨📺 (@ElCanarionaso_) May 19, 2022

Pasos para ser protegido de Supervivientes:

- Colaborar en sálvame

- Nunca llevarle la contraria a JJ

- Todo lo que haga la cadena es fabuloso

- No hacer nada en la isla salvo quejarse

- Pedir que te lleven a la polola antes del mes de concurso#SVGala5 — Alex Barea 🏳️‍🌈 🇮🇨 (@AlexBareaTV) May 19, 2022

Lo que me importa Kiko Matamoros y Marta Álamo #SVGala5 pic.twitter.com/TUv8Si0z64 — 𝗠𝗲𝗴 𝗧𝗩 📺 (@diosameg) May 19, 2022

Vamos, que por entrar, hasta la cuenta oficial ha entrado al trapo.

Anabel Pantoja y el bikini NSFW

Pero si de algo se habló ayer en redes sociales no fue de Kiko Matamoros, la expulsión de Juan Muñoz o la salvación de Ignacio de Borbón, no: fue del bikini de Anabel Pantoja, que decidió hacer un Sabrina (o un Janet Jackson, si lo preferís), algo que no pasó desapercibido para los tuiteros. Ojo, que las imágenes son NSFW. ¡Por si acaso!

No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas... by Anabel Pantoja #SVGala5 pic.twitter.com/WygSFnqJmb — telemagazine (@telemgzn) May 19, 2022

Pero aunque parezca increíble, no fue el bikini que más llamaba la atención teniendo al lado el modelo imposible de Tania.

Yo no entiendo cómo no se escapa nada de esos bikinis, juro que no lo entiendo #SVGala5 pic.twitter.com/0uh43bOFV9 — TU ANSIEDAD (@soytuansiedad) May 19, 2022

Nominados y expulsados

Ayer aún había gente confiando en que lo de que las nominaciones cambiaban de día era un simple troleo de Mediaset, y que iban a poder dormir tranquilos con Anuar nominado. Spoiler: ya si eso hoy. Además, la gente tuitera ha cogido cariño a Juan Muñoz y Pepe Carabias. Es imposible no hacerlo, claro.

Con el cambio de grupos con suerte esta noche puede salir nominado a Anuar.



Velitas para que suceda 🕯️🕯️#SVGala5 pic.twitter.com/mPQLGl2Y8r — 𝗠𝗲𝗴 𝗧𝗩 📺 (@diosameg) May 19, 2022

Lo único bueno de que se haya ido Juan es que ahora ya no le pueden usar de comodín con las nominaciones. Hoy empiezan a caerse las caretas.#SVGala5 pic.twitter.com/E8Vlqoak2E — Iapuminan (@iapuminan) May 19, 2022

Marta: Un mundo ideeeaaaal

Also Marta: Un mundo de mierdaaa #SVGala5 pic.twitter.com/CwxovYeeg2 — Zack (@Zack_TM) May 19, 2022

EXPULSADO DE LA PLAYA Juan Muñoz. Necesito a José Carabias en plató, que se quede en Playa Parásito #SVGala5 pic.twitter.com/MypH5m0kGh — Rafael García López 💻📺🤳 (@RafaelGarciaLAF) May 19, 2022

Pepe Carabias: “A mi me han puesto un camerino arriba y yo de aquí no me voy”



Jorge Javier: “El que hoy sí que se va es Enrique del Pozo”



Porfavor que no lo traga #SVGala5 pic.twitter.com/MFmzKr5Igx — cαrrαsquistα💫✈️🥭 #10 (@EndiabladoTV) May 19, 2022

El retorno del rey

El cambio de grupos, ahora divididos en norte y sur, ha dado algunas combinaciones inesperadas. Pero sobre todo, ha dado dos momentazos en las pruebas: Nacho ganando (y perfilándose como favorito del público) ofreciendo una imagen para el recuerdo... Y el banderazo en la cabeza.

La imagen de Ignacio es óleo sobre lienzo 👌🏼#SVGala5

WOW pic.twitter.com/3R4xe3ZDOT — 𝐋𝐀Ú-𝐍𝐈𝐂𝐀🌹 (@LauraLovek97) May 19, 2022

#SVGala5 que maravilla que me meo viva jajajaj las caras!! pic.twitter.com/IRY4kFUX9B — kus🌟 (@gracehel_BIGfan) May 19, 2022

Otra semana más

Pues nada, otra semana más en la isla: ¿Quiénes saldrán nominados hoy? ¿Podrá librarse Juan Muñoz el domingo y ganar algo de tiempo en la isla? ¿Aprenderá algún concursante un poco de matemáticas? Lo veremos dentro de poco. De momento os dejo con mi meme favorito de la noche.