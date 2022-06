Disfruta de tus series y películas favoritas con este combo de Smart TV ultrafina de Samsung y el FireStick 4K, ahora con descuentazo en MediaMarkt

Muchas veces disfrutamos viendo esas películas y series que tanto nos gustan, pero también sentimos que no estamos aprovechando el momento por no contar con un buen televisor que consiga desvelar hasta el más mínimo detalle, o porque la calidad del sonido no es la mejor y muchas veces podemos perdernos algunos diálogos, sobre todo aquellos que se reproducen de fondo.

Por ello, si estás pensando que es un buen momento para comprar un buen televisor que te permita disfrutar de una gran calidad, pero que sea algo muy económico, esta Smart TV Samsung AU717 de 50 pulgadas ofrece todo lo necesario para conseguir la mejor experiencia, y puedes llevártela por solo 378 euros en MediaMarkt. Además, también podemos conseguir el reproductor Amazon Fire TV Stick 4K Max por 39,99 euros con el que podremos disfrutar de una gran comodidad gracias al asistente de voz y sus interesantes características.

Comprar Smart TV al mejor precio

Si quieres exprimir hasta el mínimo detalle al ver películas y series, esta Smart TV ofrece todo lo necesario para conseguir la mejor experiencia del cine desde nuestra propia casa. Cuenta con una pantalla de 50 pulgadas con HDR10+ y resolución 4K, características muy interesantes por el precio que tiene y que nos permite tener la mejor calidad de imagen.

Más allá de lo que puede ofrecer la pantalla, algo que siempre es importante es el diseño, y en este aspecto la Smart TV ofrece una pantalla sin exagerados marcos y un diseño ultrafino, algo que puede venir muy bien si estamos buscando un televisor para que no destaque demasiado en nuestra casa, e incluso para reducir su tamaño.

Comprar Fire TV Stick al mejor precio

Si, además, quieres un dispositivo que reúna los principales servicios de streaming como Netflix, Disney + o Prime Video, entre otros, el reproductor Fire TV Stick puede interesarte, ya que ofrece una gran comodidad al poder navegar por las diferentes aplicaciones mediante Alexa, el asistente de voz de Amazon, y no tendremos que preocuparnos de tener que controlarlo todo con el mando del televisor.

Además, el modelo 4K Max viene con Wi-Fi 6, que es ideal para la reproducción multimedia en streaming, evitando que se generen congestiones de red e impidan que disfrutemos de películas y series sin interrupciones, independientemente del número de dispositivos que tengamos conectados.

Algo muy positivo del Fire TV Stick y que nos permite darle mayor utilidad al dispositivo, es que Amazon añade constantemente nuevas funciones, por lo que podremos tenerlo totalmente actualizado y contar con las últimas funcionalidades en todo momento. Una de las últimas que ha compartido Amazon es que podemos minimizar la pantalla de Vídeo para poder utilizar otras aplicaciones, algo que viene muy bien en los momentos en los que no nos decidimos qué película o serie vamos a ver, que suele pasar con demasiada frecuencia.

Fire TV Stick 4K Max con Wi-Fi 6 y mando por voz Alexa (incluye controles para el televisor) PVP en MediaMarkt 39,99€ Hoy en Amazon por 64,99€

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Espinof.