'Cielo rojo sangre': vampiros en un avión contra terroristas en el sorprendente tráiler de la nueva película de terror de Netflix

Tras 'Serpientes en el avión' (Snakes on a Plane, 2006) y los zombies en el vuelo de 'Guerra Mundial Z' (World War Z, 2013) ahora llegan los vampiros en el cielo, aunque no en forma de murciélago, en la apetecible 'Cielo Rojo Sangre' (Blood Red Sky, 2021) de Netflix, que ha estrenado hoy primer tráiler y fecha de estreno.

Pesadilla sangrienta a 20.0000 pies

En esta película alemana Nadja y su hijo de diez años están en un vuelo nocturno de Alemania a Nueva York cuando un grupo de terroristas toma violentamente el control del avión y amenaza la vida de los pasajeros. De repente, Nadja se enfrenta a una elección imposible: ¿debería revelar su lado oscuro y el monstruo interior que ha mantenido oculto a su hijo durante años para salvarlo?

'Cielo rojo sangre' no es la primera vez que podemos ver vampiros en un avión. El Drácula de 'Una pandilla alucinante' (The Monster Squad, 1987) salía de su ataúd transportado en una avioneta no sin antes alimentarse del piloto, una idea que pudo inspirar a Stephen King y su 'El aviador nocturno' (The Night Flyer, 1997) sobre un vampiro que viaja en avioneta. También pudo inspirar el tenebroso inicio de la serie 'The Strain', en al que el jefe vampiro llegaba con su cargamento de tierra sagrada para invadir Estados Unidos.

'Cielo rojo sangre' tiene vampiros de aspecto similar a los de '30 días de Oscuridad' (30 Days of Night, 2007) y ha sido dirigida por Peter Thorwarth que también la ha coescrito con Stefan Holtz. Está protagonizada por Peri Baumeister, Kais Setti, Alexander Scheer, Dominic Purcell y Graham McTavish, se estrenará el 23 de julio en Netflix.