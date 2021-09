'Cobra Kai': Netflix lanza tráiler y fecha de estreno definitiva de la temporada 4 del revival de 'Karate Kid'

La batalla por el valle continúa y Netflix acaba de confirmar la fecha de estreno de la temporada 4 de su exitosa serie 'Cobra Kai' como parte de su presentación de TUDUM, con un nuevo tráiler frente al teaser que se lanzó hace algunas semanas. La serie secuela de 'Karate Kid' regresará oficialmente para su última temporada el viernes 31 de diciembre.

La última temporada reunirá a dos viejos enemigos

La cuarta temporada de la serie de YouTube con nueva casa en Netflix mostrará a un increíble equipo. Ambientada 30 años después de los eventos del Torneo de Karate All Valley de 1984, Cobra Kai continúa la historia de Daniel La Russo ( Ralph Macchio ) y Johnny Lawrence ( William Zabka ), dos enemigos que unen fuerzas para fusionar Miyagi-Do y Eagle Fang para derrotar a Cobra Kai en el Torneo de Karate All Valley Under 18, dejando de lado sus diferencias.

Sin embargo ahora será la hija de Daniel, Samantha (Mary Mouser) y el protegido de Johnny, Miguel ( Xolo Maridueña ), quienes intentarán mantener la alianza del dojo y mientras tanto, el hijo de Johnny, Robby (Tanner Buchanan) representará a Cobra Kai con John Kreese ( Martin Kove ) al timón. El éxito de la lucha estará determinado por la capacidad de Daniel y Johnny para trabajar juntos o no.

'Cobra Kai' está escrita y producida por Josh Heald, Jon Hurwitz y Hayden Schlossberg. Otros productores ejecutivos incluyen a Will Smith, James Lassiter, Caleeb Pinkett, Susan Ekins, Macchio y Zabka. Junto con Macchio, Zabka, Maridueña, Mouser y Buchanan, el elenco de la cuarta temporada incluye a Courtney Henggeler, Jacob Bertrand, Gianni Decenzo, Vanessa Rubio y Peyton List, entre otros.