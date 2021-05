Escalofriante tráiler para 'The Deep House': terror de casas encantadas bajo el agua en lo nuevo de los directores de 'Al interior'

Es difícil darle un nuevo giro a las clásicas películas de casa encantada, pero esta idea es bastante original y es tan sencillo como cambiar el ambiente a las profundidades, adoptar un enfoque de terror acuático a la propuesta sobrenatural. El dúo de cineastas franceses Julien Maury y Alexandre Bustillo, más conocidos por su ultraviolento 'Al interior' (2008) nos llevan a un santuario sumergido con 'The Deep House', en el que un par de buceadores descubren lugar maldito en las profundidades de un lago.

Una idea original

En la sinopsis oficial de la película:

“Mientras bucean en un lago remoto, un par de YouTubers que se especializan en videos de exploración submarina descubren una casa sumergida en aguas profundas.Lo que inicialmente fue un hallazgo único pronto se convierte en una pesadilla cuando entienden que la casa fue el escenario de crímenes atroces. Atrapados, con sus reservas de oxígeno cayendo peligrosamente, Tina y Ben se dan cuenta de que lo peor está por venir: no están solos en la casa".

El tráiler promete un film rodado con cámara acuática al estilo de la dupla '47 Meters Down', con una tensión que aumenta a medida que avanza la exploración. El uso del sonido es angustioso y aterroriza, en particular el momento del encuentro entre el misterio que alberga la casa y los dos protagonistas que se mueven en la completa oscuridad.

El tráiler de 'The Deep House' es muy efectivo porque solo expone planos oscuros y borrosos de la casa hundida que, rompiendo la norma últimamente, no revelan casi nada de lo que le espera al espectador. James Jagger y Camille Rowe son los protagonistas de esta prometedora idea, que se estrena en cines en Francia el 30 de junio. No se ha anunciado una fecha de estreno para España en este momento.