Espectacular trailer de 'One Piece Film Red': la película de anime pone a la hija de Shanks en el centro del escenario y confirma su fecha de estreno para España

Está siendo un verano estelar para los fans de 'One Piece', entre que el manga ha vuelto de su mini-hiato para entrar en su recta final y que ya mismito se estrena en Japón 'One Piece Film Red', la siguiente película de la franquicia.

En el resto del mundo todavía tendremos que esperar un poquito más, pero Selecta Visión ha compartido un emocionante nuevo tráiler con subtítulos donde podemos ver a Uta en toda su salsa.

¿Más del pasado de Shanks?

'One Piece Film Red' promete desvelar más sobre Shanks "el Pelirrojo", sobre todo porque uno de los personajes centrales de la película es su hija Uta. La existencia de una hija de Shanks pilla por sorpresa a todo el mundo menos a Luffy, ya que parece que ambos eran amigos de niños.

La película se estrena en Japón el próximo 6 de agosto, pero Selecta Visión ya ha confirmado que podremos verla en las salas de cine de España tanto en version original como doblada al castellano y al catalán. Aún no se ha confirmado una fecha de estreno concreta, pero la distribuidora se ha comprometido a estrenarla en otoño de 2022.

En general, las películas de 'One Piece' se pueden ver de manera independiente y no son canon dentro del anime... Así que está por ver qué pasa con 'One Piece Film Red' y si va a afectar en algo a la continuidad de la serie. Parece que Shanks va a tener mucha importancia en los próximos arcos del manga, así que quizás la trama de la película ayudará a darnos más información sobre su pasado de cara al final de la historia.

Todavía no se conoce mucho sobre la trama de 'One Piece Film Red', únicamente que Luffy y el resto de los Sombreros de Paja se encontrarán con Uta, aunque no queda muy claro si será aliada o enemiga. Mientras llega la película, el anime de 'One Piece' se puede ver al completo en versión original en Crunchyroll.