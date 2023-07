Espeluznante tráiler de 'La monja II': la secuela de la entrega más taquillera del universo 'Expediente Warren' promete ser mucho mejor que la anterior

Taissa Farmiga vuelve a ser la Hermana Irene en 'La monja II', y se presenta en el primer tráiler enfrentándose a Valak (Bonnie Aarons) una vez más. Monjas sin rostro, sustos, oscuridad y un nuevo director para la secuela de la película del universo 'Expediente Warren' (The Conjuring) que más ha recaudado, incluyendo las dos entregas de James Wan. La última entrega, 'Obligado por el demonio' (The Devil Made Me Do It) contó también con Michael Chaves, pupilo de Wan.

A pesar de la mala recepción de la crítica, 'La monja' de Corin Hardy fue un gran éxito de taquilla, recaudando la friolera de 365 millones de dólares en los cines, cifra que todavía no ha alcanzado 'The Flash'. Era natural que Valak, la monja demoníaca, regresara en una secuela y su estreno está programado para el 8 de septiembre de 2023, y además de Farmiga y Aarons retomando sus papeles, el reparto también incluye a Storm Reid, Anna Popplewell y Katelyn Rose Downey.

La sinopsis de la trama es algo vaga, pero reza así

“1956 – Francia. Un sacerdote es asesinado. Un mal se está extendiendo. La secuela del gran éxito mundial LA MONJA sigue a la HERMANA IRENE mientras se enfrenta una vez más a la fuerza demoníaca VALAK, LA MONJA DEL DEMONIO”.

Chaves dio mas detalles de la trama en una entrevista a EW:

"Maurice se dirigió a Francia y está trabajando en este internado como una especie de manitas. Él tiene una amistad y un coqueteo con una de los maestras allí, y puedes verle comenzando a madurar, así que ahí es donde comienzan a desarrollarse nuestros personajes. Pero sabemos por la primera película que hay algo terrible dentro de él, que Valak escapó dentro de él, y los acontecimientos hacen que Irene vuelva a chocar con su viejo amigo”.

