'Evil': el terrorífico tráiler de la temporada 3 promete más demonios para la fantástica serie de terror

Ya falta menos para el estreno de la tercera temporada de 'Evil', una de las mejores series de terror de los últimos años, creada por Michelle y Robert King ('The Good Wife'). Tras un pequeño adelanto, Paramount+ ha lanzado un trailer más extendido de lo que nos espera en la nueva temporada que se estrena en EE.UU el 12 de junio.

Ya están aquí

El trailer recrea la perturbadora atmósfera que tanto caracteriza 'Evil', mostrando flashes de escenarios inquietantes (con algún que otro sobresalto, avisado queda) y la canción 'It's Oh So Quiet' de Bjork para aportar el contrapunto irónico que representa también el tono de la serie.

Entre las primeras cosas que nos muestran, tenemos una tórrida escena entre Kristen y David, en referencia al cliffhanger del final de la temporada anterior. Como siempre, jugando con la ambivalencia: ¿será real? ¿será su imaginación?

Aparte de Kristen y David, también vemos al resto personajes habituales que volverán para esta tercera temporada: Ben, junto a una siniestra caja sorpresa, el doctor Leland Townsend, leyendo un libro titulado "La próxima Guerra Civil", Sheryl, durmiendo mientras "alguien" la mira, la hermana Andrea...

Parece que el trío protagonista volverá a la carga con más casos terroríficos: exorcismos, posesiones, apariciones... en los que, evidentemente, no van faltar las criaturas demoníacas varias que vamos a ver esta temporada, incluyendo George, el demonio que acosa a Kristen en sus terrores nocturnos (¿y un demonio en una máquina de pedalear?).

En España, 'Evil' se emite en SyFy, que todavía no ha anunciado fecha de estreno para esta tercera temporada pero lo más seguro es que no sea mucho más tarde de su emisión en EE.UU.