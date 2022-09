Fantástico tráiler de 'Llaman a la puerta': M. Night Syhamalan vuelve a la carga con un nuevo thriller 100% marca de la casa

El año 2015 supuso una enorme alegría para los aficionados del cine fantástico. En aquél curso cinematográfico, el siempre interesante M. Night Shyamalan volvió a su elemento tras su escarceo con el blockbuster con 'Airbender' y 'After Earth' firmando una pequeña y divertidísima 'La visita' que nos devolvió la mejor versión de un director que, desde entonces, continúa manteniendo el tipo —y de qué manera—.

100% Shyamalan

Siete años después, y tras triunfos como 'Múltiple', 'Glass', 'Tiempo' y la extraordinaria 'Servant' de Apple TV+, el de Philadelphia, vuelve a la carga con 'Llaman a la puerta' —'Knock at the Cabin'—. Un thriller con tintes de terror, a priori embotellado, cuyo primer y fantásticamente editado tráiler promete una experiencia 100% marca de la casa Shyamalan repleta de giros, sorpresas e intensidad.

Desde que se conoció que el bueno de M. Night estaba trabajando en un nuevo largometraje, producido con el secretismo al que ya nos tiene acostumbrados, las especulaciones sobre su historia han estado a la orden del día. Ahora, gracias al avance podemos hacernos una idea del cóctel de asalto doméstico con un más que probable componente sobrenatural que tenemos por delante.

Si algo llama la atención sobre 'Knock at the Cabin' de lo poco que hemos podido ver hasta el momento, eso es un reparto cargado de grandes nombres. Entre ellos se encuentran los de Dave Bautista, Jonathan Groff, Ben Aldridge, Nikki Amuka-Bird, y el de un Rupert Grint que vuelve a colaborar con el director tras su impoluto trabajo en 'Servant'. Si a esto le sumamos que el DOP Jarin Blaschke —'El faro', 'El hombre del norte', 'Servant'— está al cargo de la dirección de fotografía, todo suena a combinación ganadora.

Basada en la novela de Paul Tremblay 'The Cabin at the End of the World', 'Knock at the Cabin' cuenta la historia de una niña y sus dos padres que son retenidos a la fuerza por cuatro extraños que obligarán a la familia a tomar una dura decisión para evitar el apocalipsis, todo ello mientras se encuentran prácticamente aislados del mundo exterior.

La película llegará a salas de cine el próximo 3 de febrero de 2023.