'Halo': deslumbrante tráiler de la serie de Paramount+ que adapta la franquicia de videojuegos de Microsoft

Ya está aquí el primer y deslumbrante tráiler de 'Halo: The Series', adaptación televisiva del popular videojuego de Microsoft que estrenará Paramount+ en 2022. El lanzamiento del mismo ha tenido lugar durante la gala The Game Awards en la que también debutó el esperado adelanto de 'Sonic: La película 2'.

Prometedora

No puede decirse que el tráiler desvele gran cosa, pro sí sirve para dejar claro que el apartado visual de 'Halo: The Series' va a estar muy cuidado, algo imprescindible para hacer justicia al material visual. Además, nos permite echar otro vistazo a Pablo Schreiber ('Orange is the New Black') luciendo el traje de Master Chief.

La serie se sitúa en el siglo XXVI y su historia gira alrededor de un conflicto que enfrenta a la humanidad con una amenaza alienígena conocida por el nombre de Covenant. Se lleva desde 2015 intentando sacar adelante la serie -y antes se quiso hacer película-, por lo que lo que es seguro es que han tenido tiempo de sobra para dar con la tecla adecuada para hacer una gran adaptación.

La primera temporada de 'Halo: The Series' constará de 10 episodios y en su reparto también participan Natascha McElhone, Yerin Ha, Charlie Murphy, Shabana Azmi, Bokeem Woodbine, Olive Gray, Kate Kennedy, Natasha Culzac, Bentley Kalu y Danny Sapani.