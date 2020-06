'Hanna': el tráiler de la temporada 2 de la serie de Amazon presenta la nueva misión para la letal adolescente

Hanna (Esmé Creed-Miles) tiene nueva misión. Y deberá estar infiltrada. Con esta premisa comienza el tráiler de la temporada 2 de 'Hanna', el thriller de acción que adapta y expande de manera notable la película de Joe Wright. Amazon estrenará estos nuevos episodios el próximo 3 de julio.

Esta segunda temporada constará de ocho episodios y partirán del descubrimiento por parte de nuestra protagonista de que no es la única que ha tenido el entrenamiento de élite. Hanna se infiltrará en las instalaciones del programa Utrax en The Meadows para rescatar a su amiga Clara (Yasmin Monet Prince).

Para la misión contará con la inesperada alianza con su antagonista la agente Marissa Wiegler (Mireille Enos). En el reparto tenemos a Dermot Mulroney, Anthony Welsh, Áine Rose Day, Cherelle Skeete, Severine Howell-Meri y Gianna Kiehl.

Hanna vs Utrax

David Farr sigue al frente de la adaptación como el guionista principal de la serie. Además, dirigirá los dos episodios finales de esta temporada 2 de 'Hanna', tanda que cuenta también en la dirección con Eva Husson y Ugla Hauksdóttir.

Con la primera temporada de 'Hanna' nos encontramos con un drama sólido, un thriller bastante bien construido pero no exento de altibajos. En líneas generales fue un propuesta bastante interesante. El tráiler de esta nueva temporada (más en concreto la música del mismo) me ha transmitido, por otro lado, unos vibraciones como de potenciar el lado de ficción juvenil que no estoy seguro hasta qué punto puede marcar un cambio de registro. Espero, sinceramente, que no.