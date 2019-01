'Happy!': el tráiler de la temporada 2 promete más violencia y un conejito de Pascua psicópata

Una de las ficciones de premisa más rara que pudimos ver en 2018, 'Happy!', regresará el próximo mes de marzo. Así lo ha anunciado SyFy, su cadena estadounidense al publicar el tráiler de su segunda temporada. Y promete ser más rara y violenta que la primera.

Protagonizada por Christopher Meloni como Nick Sax y Patton Oswalt como su amigo unicornio raruno imaginario Happy, en esta segunda temporada volverán a seguir la pista a un caso de secuestro de niños, esta vez en una trama ambientada en Pascua. O, por lo menos eso parece a juzgar por el conejo de Pascua gigante que aterroriza niños.

Todo esto mientras Nick intenta ser un buen padre para su recién encontrada (y rescatada) hija. De momento no sabemos mucho más de la nueva temporada, excepto lo visto en este tráiler y el hecho de que la serie regresa a EEUU el 27 de marzo. Falta saber fecha en Netflix, que tiene los derechos de distribución global, pero no creo que tarden mucho en colgar estos nuevos episodios.

He de reconocer que la primera temporada de 'Happy!' no me terminó de entusiasmar tanto como me hubiera gustado. Es cierto que, dentro la obra de Grant Morrison es uno de sus pequeños divertimentos sin grandes pretensiones, pero me esperaba algo más locuelo de lo que me encontré.

Aún así, tengo bastantes ganas de ver estos nuevos episodios de la adaptación, que ya ha superado argumentalmente el cómic. A ver por qué nuevos derroteros nos llevan Grant Morrison y Brian Taylor como guionistas.