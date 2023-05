HBO sigue liquidando sus joyas y anuncia el final de 'How to with John Wilson': la temporada 3 de la excelente docuserie ya tiene tráiler y fecha de estreno

Vaya fin de una era que estamos teniendo en HBO y no me refiero solo a la próxima (bueno, en Estados Unidos ya es efectiva) cambio de marca de HBO Max. Y es que si este domingo terminan dos de sus grandes series ('Barry' y 'Succession'), esta semana nos hemos enterado de que también pone cierre a su cómica docuserie 'How to With John Wilson' tras tres temporadas.

Así lo ha anunciado la cadena desvelando el tráiler y la fecha de estreno de esta temporada 3 del programa cuyos últimos episodios debutarán a partir del 28 de julio. Unas entregas finales en las que, entre otras cosas, exploraremos cómo encontrar un baño público, cómo hacer ejercicio o cómo limpiar tus orejas.

La humanidad según Wilson

Todo esto con el estilo único de John Wilson que, a través de estos temas, profundiza en la condición humana, en la soledad y en las condiciones del momento que nos toma vivir de una manera tan divertida como brillante. Un proyecto que, según reconoce Wilson en la nota de prensa podría haber sido eterno:

«En lo que comenzamos a trabajar en la temporada 3, me encontré emocionado al pensar en ella como la última. Acabó abriendo un montón de posibilidades narrativas que no habían estado disponibles para nosotros antes y nos dio libertad de intentar cosas realmente ambiciosas.

Mientras que una parte de mí sería feliz de hacer el 'How To' indefinidamente, me enorgullece el intentar hacer que el estilo e imagen se noten sorprendentes, y prefiero acabar la serie mientras siga siendo el caso. Temáticamente, también pensamos que hemos alcanzado un punto de fuga hacia el final y parece un lugar natural para salir.»

De esta manera queda claro que es más decisión de Wilson que de HBO lo de terminar la serie este verano. 'How to with John Wilson' se estrenó el pasado 2020 y ya entonces se ganó un hueco entre nuestras favoritas. Esta temporada final cuenta con Nathan Fielder, Michael Koman y Clark Reinking, con los que trabajó en 'Nathan For You' como productores ejecutivos.

