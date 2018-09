Impresionante tráiler de 'They Shall Not Grow Old': Peter Jackson nos trae el documental definitivo sobre la I Guerra Mundial

Desde que estrenase el decepcionante cierre de la igualmente olvidable trilogía de 'El Hobbit' con 'La Batalla de los Cinco Ejércitos' en 2014, Peter Jackson no ha dado señales de vida como director —no así como productor—; pero los cuatro años de ausencia del neozelandés parecen haber merecido la pena a juzgar por el maravilloso primer avance de su próximo largometraje.

El filme en cuestión se titula 'They Shall Not Grow Old', y ha tenido ocupados a Jackson y su equipo durante una larga temporada restaurando, coloreando y procesando en 3D material de la I Guerra Mundial proveniente del archivo de los Imperial War Museums y la BBC; todo ello para dar forma a un documental que promete ser único y ofrecer una experiencia tan cautivadora a nivel audiovisual como demoledora en lo emocional.

'They Shall Not Grow Old', creado para conmemorar el centenario del armisticio del 11 de noviembre de 1918, no es el primer coqueteo de Jackson con el documental; siendo este el brillante y divertidísimo mockumentary 'La verdadera historia del cine' —'Forgotten Silver'—, de 1995, en el que el realizador afirma que los grandes logros y avances que hicieron posible el séptimo arte no fueron obra de D.W. Griffith y los hermanos Lumiere, sino de un "kiwi" de principios del siglo XX.

Lo nuevo de Peter Jackson podrá disfrutarse por primera vez en el marco del BFI London Film Festival el próximo 16 de octubre en un evento que contará con la presencia de su autor y un Q&A que, seguro, será interesantísimo. El resto de los mortales tendremos que cruzar los dedos y esperar a un estreno en salas comerciales que nos permita disfrutar como es debido de la titánica obra que se ha gestado.