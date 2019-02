Inquietantes teasers de 'Scary Stories to Tell in the Dark', la nueva producción de horror familiar de Guillermo Del Toro

Uno de los títulos más apetecibles de la próxima temporada de verano es la última producción de Guillermo Del Toro, siempre respetado por crítica y público pero ahora también tenido en cuenta por los miembros de la Academia. Aprovechando la Super Bowl, también hemos tenido unas cuantas raciones de avances de la adaptación de Alvin Schwartz y Stephen Gammell, 'Historias de Miedo Para Contar En La Oscuridad'. Antología de tráilers Con el éxito de 'Pesadillas', era cuestión de tiempo que alguien abriera otro cajón de terrores infantiles para arrastrar a las familias a los cines. Muchos de los que fueron niños de los 80 y primeros 90 recordarán los relatos basados en el folclore y las leyendas urbanas de la serie de libros escritos por Alvin Schwartz. Sus historias se volvían aún más aterradora con las retorcidas ilustraciones de Stephen Gammell. Ahora la serie de libros se llena de vida y sustos en una adaptación cinematográfica producida por Guillermo del Toro, y esta primera tanda de avances de 'Scary Stories to Tell in the Dark' deja claro el tipo de terror que podemos esperar de la película. Teaser 1 Teaser 2 Teaser 3 Teaser 4 Teaser 5







