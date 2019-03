'Juego de Tronos' lanza el tráiler de su temporada final: se acerca la batalla más épica de la serie de HBO

¡Aquí está por fin! HBO nos ha alegrado el día mostrando el tráiler de la última temporada de 'Juego de Tronos' ('Game of Thrones'). A pesar de que dura casi dos minutos, es un adelanto sencillo, emocionante y enigmático, que revela muy poco metraje.

Los creadores de la serie deben estar contentos, porque ya dijeron que si dependiera de ellos, no habría tráiler. Y estoy seguro que muchos fans no protestarían. Pero creo que han estado acertados con este montaje porque muchos estamos deseando que llegue el día del estreno y no queremos comernos ningún spoiler, pero somos demasiado curiosos como para no ver este tipo de vídeos si están online...

Y lo único que queda tras ver el tráiler es entusiasmo e intriga. Porque se acaba la historia y promete hacerlo por todo lo alto, con la mayor batalla jamás planteada en las ocho temporadas que va a durar 'Juego de Tronos'. Lo leíamos ayer en un artículo con nuevas imágenes, los responsables de esta temporada 8 avisan que hay tantos personajes principales reunidos en algunas escenas que parece una película de superhéroes.