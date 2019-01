Loquísimo tráiler de 'Among the Shadows': Lindsay Lohan regresa en un thriller político con hombres lobo

Lindsay Lohan llegó a ser una estrella de Hollywood gracias a películas como 'Tú a Londres y yo a California', 'Ponte en mi lugar' o 'Chicas malas', pero hace mucho que dejó atrás sus mejores años. De hecho, no estrena una película desde 'The Canyons' en 2013, pero esa va a cambiar en breve, ya que aquí os traemos el loquísimo tráiler de 'Among the Shadows', el thriller político con hombres lobo que ella protagoniza.

'Among the Shadows' cuenta la historia de una detective privada que junto a su compañero tendrá que resolver el misterio alrededor de la muerte de su tío. Todo eso mientras intenta mantener en secreto el hecho de que desciende de hombres lobo. Lohan no es la protagonista de la función, ya que aquí da vida a la esposa del Presidente de la Federación Europea. Sin comentarios.

Tengo mis dudas sobre que 'Among the Shadows' vaya a ser la película que redima a Lohan a los ojos de los productores de Hollywood, ya que todo apunta a un disparate sin pies ni cabeza en la que ella está ahí por en medio como reclamo para el público. Un poco lo que fue Tara Reid para 'Sharknado'. De hecho, la película empezó a rodarse en 2015 y será ahora cuando salga a la luz...

Charlotte Beckett y Gianni Capaldi -pariente muy lejano de Peter Capaldi- dan vida a los dos personajes principales de 'Among the Shadows', mientras que detrás de las cámaras tenemos a Tiago Mesquita, quien no dirige película alguna desde 2004, año de estreno de la poco conocida 'Un film avec une très bonne histoire'.

El estreno de 'Among the Shadows' tendrá lugar el 5 de marzo de 2019.