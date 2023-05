La mejor serie de abogados reciente tiene nuevo spin-off y promete ser muy diferente a los demás: ya está aquí el tráiler de 'Elsbeth'

Si parecía que con el final de 'The Good Fight' habíamos cerrado lo que se inició con la no menos excelente 'The Good Wife', estábamos equivocados. La cadena estadounidense CBS ha anunciado que ha dado luz verde a serie a un nuevo spin-off de la franquicia de abogados. Esta vez protagonizado por una de las abogadas más peculiares de Chicago.

De hecho, ya podemos ver el primer tráiler de 'Elsbeth', que nos traerá las peripecias de Elsbeth Tascioni (Carrie Preston) en un nuevo hogar. Así, después de su carrera en Chicago, veremos a la astuta letrada usar su perspectiva singular para hacer observaciones únicas y acorralar a criminales brillantes junto a la policía de Nueva York.

Abogada pasmosa

No será el único cambio que nos espera con este spin-off ya que en esta ocasión no serán Robert y Michelle King los showrunners de la serie. Si bien guionizarán, esta función cae en manos de Jonathan Tolins, quien también dirigirá la ficción junto a Liz Glotzer.

Junto Carrie Preston como Tascioni, el reparto principal de 'Elsbeth' se completa con Wendell Pierce como el capitán CW Wagner y Carra Patterson como la oficial Kaya. La verdad es que, si bien me encanta el personaje, no sé si da para una serie medio policíaca tan aparentemente "tradicional", pero en los King confío.

No es la única serie que ha aprobado CBS para la próxima temporada, también tendremos la nueva versión de 'Matlock' protagonizada por Kathy Bates y una comedia protagonizada por Damon Wayans y Damon Wayans Jr. Ambas se esperan a partir del próximo otoño.

